音楽ユニットDo As Infinity(ドゥー・アズ・インフィニティー)のボーカル、伴都美子(45)が8日までにインスタグラムを更新。6日、東京・昭和女子大学 人見記念講堂で開催されたDo As Infinity25周年ライブ「25th Anniversary LIVE in TOKYO」の感謝をつづった。

伴は「『25th Anniversary LIVE in TOKYO』会場に集まってくれた皆さん、U−NEXTの生配信で参加してくれた方々、誠に誠にありがとうございました!!」と来場者、視聴者への感謝を述べ、ライブの様子を写真で投稿した。ステージ上でのパワフルなパフォーマンスの他、客席からの風景等、数枚を公開している。

「お陰様でむちゃくちゃ最高な、充実の時間でした。これからもどうそよろしく。ツアーの詳細は決まり次第すぐお知らせします。会いにいくよー!」とフォロワーへ呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「何年経っても色褪せない曲たちに感動しました」「伴さん、いくつになってもお綺麗」「ホントいつまでもカッコいい」「ほんと歳取らないなぁ、、」とコメントが寄せられている。