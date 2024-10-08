新インディーズレーベル“LITTLE TOY’S FACTORY”、第一弾として18歳シンガーソングライターまおたの新曲を配信
2024年8月、TOY’S FACTORYが“アーティストファースト”をテーマにしたインディーズレーベル“LITTLE TOY’S FACTORY”を発足。同レーベルの第一弾アーティストとして、シンガーソングライターのまおたが楽曲「燈「独唱」」を10月9日に配信リリースする。
◆まおた 画像 / 動画
同レーベルのコンピレーションEP『KNOW THE FUTURE』収録曲「獏「独演」」に続く、ギター1本と歌声のみで表現した“独りシリーズ”の第二弾が「燈「独唱」」だ。
また10月14日(月) には、まおたの地元・横浜のFMヨコハマ番組『Kiss & Ride』にて楽曲オンエアに加え、スタジオ生演奏を披露する。
■まおた / 燈「独唱」
2024年10月09日(水)配信開始
レーベル：LITTLE TOY’S FACTORY
配信リンク：https://ltf.lnk.to/maota_tomoshibi
■FMヨコハマ番組『Kiss & Ride』
毎週月〜水曜12:00〜15:00、木曜12:00〜14:50
放送局：FMヨコハマ
番組サイト：https://www.fmyokohama.co.jp/program/kissandride
番組X：https://x.com/kr_staff
■＜ジョン × CLUB251 presents「ジョンと、 」ジョン自主企画ver.5＞
open18:00 / start18:30
出演：ジョン、Navy HERETIC、まおた、KI_EN、メトロワ
▼チケット
ADV/ \2,400
DOOR/ \2,900(＋1D)
https://t.livepocket.jp/e/251241101
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