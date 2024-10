ビッグローブは、「BIGLOBEモバイル」のタイプD(NTTドコモ回線を用いた通信サービス)向けに発行しているSIMカードの一部において、製造過程の不備により通信不良となる事象が経時変化によって発生する場合があることが確認されました。

上記の事象に対して、対象となるSIMカードを利用している方はSIMカードの再発行を無償で実施。

BIGLOBEモバイル「タイプDにおける 一部のSIMカードの通信不良について」

具体的な交換方法等については、10月中旬以降、対象のお客さまに、郵便・メール等で案内予定です。

詳細はこちらのページを確認してください。

<一般のお客さま>

https://support.biglobe.ne.jp/news/news753.html

<法人のお客さま>

https://biz.biglobe.ne.jp/member/info/20241008.html

