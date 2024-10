エンファシスは、令和6年9月30日開催の臨時取締役会において、回路設計・プリント基板設計・製作・組立を手掛ける平成電機の全株式を取得して100%子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約書を締結しました。

エンファシス「平成電機全株式取得」

エンファシスは、令和6年9月30日開催の臨時取締役会において、回路設計・プリント基板設計・製作・組立を手掛ける平成電機の全株式を取得して100%子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約書を締結しました。

株式取得の目的コメント

当社は、長年、映像処理技術にまつわる受託ソフトウェア開発ならびにプロダクト開発・製造、販売に携わってまいりました。

一方、平成電機は、1989年の創立以来、30年余り電子機器の回路設計・プリント基板設計・メカ設計・実装などハードウエアに関する開発、製造に携わってまいりました。

回路設計においてはデジタル回路に加えて電源・高周波回路などのアナログ回路設計についても独自の開発技術を持ちプリント基板開発においては、高速伝送回路に対応した高多層基板やビルドアップ基板など多様な要求にも応じています。

そこで、これら平成電機の持つハードウエア技術にエンファシスの持つ組込みソフトウェア技術を加味することで今まで両社が実現できなかったお客様へ、システムとしてのトータル提案が出来ることになり、より事業規模も拡大するものと考えています。

合わせて令和3年に完全子会社化しました株式会社アレックス(東京都中央区東日本橋、代表取締役:有田 邦朗)が30年余り培ってまいりました音声技術を組み合わせた新たなソリューションを展開し、3社が単独では難しかった事業領域を相互補完し、業容を拡大して行くと共に企業価値の最大化を目指していきます。

