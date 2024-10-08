¡Öº£¤Ç¤â·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×Æà½ï¡¢¥É¥é¥Þ¶¦±é¼Ô¤Èà½¸·ëá3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾Ð¤Ã¤Æ¤ëÀ¤³¦Àþ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆà½ï¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æà½ï¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤È±ÍÂÀ¤µ¤ó¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë3¿ÍÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ºòÇ¯4·î¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ç¶¦±é¤·¤¿±Ê»³±ÍÂÀ¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌîÅÄÃÏ¿Þ¡ØÀµ»°³Ñ´Ø·¸¡ÙÂçºå¸ø±é¡£ÏÃ¤·Â¤ê¤Ê¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤¬±Ê»³¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¸ø±éÆü¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¿·Ì¾¤µ¤ó¤â¸µµ¤¤«¤Ê¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¿·Ì¾À¿Ìò¤ò±é¤¸¤¿´äÅÄ¹äÅµ¤ÎÉÔºß¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤¤¡£´ä¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤ëÆà½ï¤Á¤ã¤óÍ¥¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎºÆ¸½¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡Ä¾Ð¡×¡Ö¤¤¤ä¡¼»×¤¤½Ð¤·¤Æ¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¨¥â¤¤3¿Í¤ÇÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡Å¥É¥é¥Þ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Å¡×¡Öº£¤Ç¤â·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤ÎÃÎ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾Ð¤Ã¤Æ¤ëÀ¤³¦Àþ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¼¡¤Ï4¿Í¤Ç²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£