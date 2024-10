【祝・第１子出産！】きゃりーぱみゅぱみゅと夫・葉山奨之が見せていた「春のマタニティーデート」風景

〈Welcome to the new world I’ve been looking forward to meeting you!(新しい世界へようこそ。会えることを楽しにみしていました!)〉

第1子出産の喜びを、自身のインスタグラムでこう綴ったのは歌手でファッションモデルのきゃりーぱみゅぱみゅ(31)だ。’23年3月に俳優の葉山奨之(28)と結婚したきゃりーは、今年4月に妊娠を発表していた。今回の「出産報告」には、数多くのファンから祝福の声が届いている。

FRIDAYは、そんな幸せいっぱいな二人の、妊娠発表後のデート風景を目撃している。今年5月、東京・代官山(渋谷区)にある商業施設に現れたきゃりーと葉山。商品のサングラスを試す葉山に、きゃりーが「似合ってる〜〜」とからかうような反応を見せるなど終始ラブラブな様子だった。当時、施設に居合わせた客は、

「お客さんも気づいて『きゃりーちゃんだ』と呟いていましたが、気にせず二人だけの世界……という感じで、見つめ合っては、笑い合っていました。それでも階段を降りる時は、きゃりーさんは少し大きくなったお腹に気を使いながら歩き、そんな彼女を葉山さんが先回りしてエスコートするなどしていましたね」

と振り返る。妊娠中は葉山が料理を作ることも多かったようで、きゃりーがその様子をインスタに投稿することもあった。

愛犬を連れての婚前デート風景

FRIDAYが二人の仲睦まじい姿を目撃するのは今回が初めてではない。たとえば結婚前の’20年8月には、きゃりーの愛犬を連れての「夜のお散歩デート」を目撃している。

この日は鮮やかなブルーのワンピースを着ていたきゃりー。その隣には葉山が寄り添っており、その左手にはきゃりーの愛犬のリードがしっかりと握られている。そのまま30分ほど散歩を楽しむと、揃って“愛の巣”へと帰っていった。また同年11月にも、庶民的なスーパーで晩御飯の買い物をする姿をキャッチ。この時も葉山が即席鍋のセットを指さして「コレ、美味いんだよ」と説明するなど、きゃりーをサポートしていた。

そんな葉山の支えもあり、この度、無事に新たな家族を迎えることができたきゃりー。原宿が生んだ“ファッションモンスター”は“最&高”な母親になっていくはずだ。