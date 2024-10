NCT WISHが、日本1stアルバム『WISHFUL』を12月25日に発売することが決定した。今作には、NCT NEW TEAM(仮)としてのプレデビュー曲「Hands Up」、「We Go!」をはじめNCT WISHのデビューシングル「WISH (Japanese Ver.)」、「Sail Away (Japanese Ver.)」、さらに最新シングル「Songbird (Japanese Ver.)」、「Tears Are Falling (Japanese Ver.)」はもちろん、その他アルバムに向けて制作された新曲7曲を含む合計13曲を収録予定。

Japan 1st Album 『WISHFUL』

2024年12月25日(水)発売



◆Album CD + Blu-ray(初回生産限定盤/クリスマスプレゼントBOX Ver.)

価格:8,000円 (税込)

品番:AVCK-43459/B

BOX仕様

Blu-ray

・WISHCATION #1

・Making of WISH #1

封入特典(予定)

・フォトブック(40p)

・リリックポスター

・ステッカーシート

・トレーディングカード (ケミトレカA 全6種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード(3枚)



◆Album CD(初回生産限定盤/ALL Member Ver.)

価格:4,500円 (税込)

品番:AVCK-43460

ペーパーファイル仕様

封入特典(予定)

・歌詞ブック

・ビジュアルシート

・ポストカード

・ステッカーシート

・トレーディングカード(ケミトレカB 6種+セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



◆Album CD(初回生産限定盤/SION Ver.)

価格:4,500円 (税込)

品番:AVCK-43461

ペーパーファイル仕様

封入特典(予定)

・歌詞ブック

・ビジュアルシート

・ポストカード

・ステッカーシート

・トレーディングカード(ケミトレカB 6種+セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



◆Album CD(初回生産限定盤/RIKU Ver.)

価格:4,500円 (税込)

品番:AVCK-43462

ペーパーファイル仕様

封入特典(予定)

・歌詞ブック

・ビジュアルシート

・ポストカード

・ステッカーシート

・トレーディングカード(ケミトレカB 6種+セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



◆Album CD(初回生産限定盤/YUSHI Ver.)

価格:4,500円 (税込)

品番:AVCK-43463

ペーパーファイル仕様

封入特典(予定)

・歌詞ブック

・ビジュアルシート

・ポストカード

・ステッカーシート

・トレーディングカード(ケミトレカB 6種+セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



◆Album CD(初回生産限定盤/JAEHEE Ver.)

価格:4,500円 (税込)

品番:AVCK-43464

ペーパーファイル仕様

封入特典(予定)

・歌詞ブック

・ビジュアルシート

・ポストカード

・ステッカーシート

・トレーディングカード(ケミトレカB 6種+セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



◆Album CD(初回生産限定盤/RYO Ver.)

価格:4,500円 (税込)

品番:AVCK-43465

ペーパーファイル仕様

封入特典(予定)

・歌詞ブック

・ビジュアルシート

・ポストカード

・ステッカーシート

・トレーディングカード(ケミトレカB 6種+セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



◆Album CD(初回生産限定盤/SAKUYA Ver.)

価格:4,500円 (税込)

品番:AVCK-43466

ペーパーファイル仕様

封入特典(予定)

・歌詞ブック

・ビジュアルシート

・ポストカード

・ステッカーシート

・トレーディングカード(ケミトレカB 6種+セルカトレカA 6種類=全12種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



◆Album CD(通常盤)

価格:3,000円 (税込)

品番:AVCK-43467

ジュエルケース仕様

封入特典(予定)

・ステッカー

・トレーディングカード(セルカトレカB 全18種中ランダム1種封入)

・応募抽選特典シリアルコード



▼NCT WISH Japan 1st Album 「WISHFUL」

mu-mo SHOP限定超先行予約リリースイベント詳細

https://nct-jp.net/news/detail.php?id=1119825

< NCT WISH 2024 ASIA TOUR in JAPAN(仮)>

2024年11⽉3⽇(日)[石川]本多の森北電ホール

OPEN 17:00 / START 18:00

2024年11⽉4⽇(月・祝)[石川]本多の森北電ホール

OPEN 15:00 / START 16:00

2024年11⽉9⽇(土)[京都]ロームシアター京都

OPEN 16:00 / START 17:00

2024年11⽉10⽇(日)[京都]ロームシアター京都

OPEN 15:00 / START 16:00

2024年11⽉27⽇(水)[神奈川]パシフィコ横浜国立大ホール

OPEN 17:30 / START 18:30

2024年11⽉28⽇(木)[神奈川]パシフィコ横浜国立大ホール

OPEN 17:30 / START 18:30

2024年11⽉30⽇(土)[兵庫]あましんアルカイックホール

OPEN 16:30 / START 17:30

2024年12⽉1⽇(日) [兵庫]あましんアルカイックホール

OPEN 16:30 / START 17:30

2024年12⽉6⽇(金)[福岡]福岡サンパレス ホテル&ホール

OPEN 17:30 / START 18:30

2024年12⽉7⽇(土) [福岡]福岡サンパレス ホテル&ホール

OPEN 15:00 / START 16:00

2024年12⽉12⽇(木)[愛知]Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

OPEN 17:30 / START 18:30

2024年12⽉13⽇(金)[愛知]Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

OPEN 17:30 / START 18:30

初回生産限定盤としてBlu-ray付きの「クリスマスプレゼントBOX Ver.」も発売決定。Blu-rayには、デビューから目まぐるしく1年を駆け抜けてきたNCT WISH 6人の“WISH(願い)”を叶えるVACATIONコンテンツ「WISHCATION #1」や、NCT WISHとしてデビューしてから1年間の軌跡を追った「Making of WISH #1」の日本オリジナルコンテンツが2本収録される。さらに、mu-mo SHOP限定でアルバム発売を記念した先行予約リリースイベントの開催が決定。東京、大阪、愛知、福岡の4会場で開催される今回のリリースイベントでは、NCT WISH日本初となる「撮影可能」の「メンバー全員とのサイン会」の開催が決定。待機中に限り、自身の座席からスマートフォンでの動画・写真の撮影が可能となる。他にも、好きなメンバーからサインがもらえる「サイン会(メンバー別)」や、リリース日がクリスマスであることから「クリスマスカードお渡し会(ユニット別)」、さらに彼らの原点とも言える「Hands Up」(NCT NEW TEAM(仮)としてのプレデビュー曲)にちなんだ「Hands Up会(メンバー別)」なども行われる予定だ。ジャケットビジュアルや、トラックリスト、商品・封入詳細など、商品の全貌は順次解禁される。