NCT WISH、日本1stアルバム『WISHFUL』クリスマスに発売決定
NCT WISHが、日本1stアルバム『WISHFUL』を12月25日に発売することが決定した。
今作には、NCT NEW TEAM(仮)としてのプレデビュー曲「Hands Up」、「We Go!」をはじめNCT WISHのデビューシングル「WISH (Japanese Ver.)」、「Sail Away (Japanese Ver.)」、さらに最新シングル「Songbird (Japanese Ver.)」、「Tears Are Falling (Japanese Ver.)」はもちろん、その他アルバムに向けて制作された新曲7曲を含む合計13曲を収録予定。
さらに、mu-mo SHOP限定でアルバム発売を記念した先行予約リリースイベントの開催が決定。東京、大阪、愛知、福岡の4会場で開催される今回のリリースイベントでは、NCT WISH日本初となる「撮影可能」の「メンバー全員とのサイン会」の開催が決定。待機中に限り、自身の座席からスマートフォンでの動画・写真の撮影が可能となる。
他にも、好きなメンバーからサインがもらえる「サイン会(メンバー別)」や、リリース日がクリスマスであることから「クリスマスカードお渡し会(ユニット別)」、さらに彼らの原点とも言える「Hands Up」(NCT NEW TEAM(仮)としてのプレデビュー曲)にちなんだ「Hands Up会(メンバー別)」なども行われる予定だ。
ジャケットビジュアルや、トラックリスト、商品・封入詳細など、商品の全貌は順次解禁される。
Japan 1st Album 『WISHFUL』
◆Album CD + Blu-ray（初回生産限定盤／クリスマスプレゼントBOX Ver.）
価格：8,000円 (税込)
品番：AVCK-43459/B
BOX仕様
Blu-ray
・WISHCATION #1
・Making of WISH #1
封入特典(予定)
・フォトブック(40p)
・リリックポスター
・ステッカーシート
・トレーディングカード (ケミトレカA 全6種中ランダム1種封入)
・応募抽選特典シリアルコード(3枚)
◆Album CD（初回生産限定盤／ALL Member Ver.）
価格：4,500円 (税込)
品番：AVCK-43460
ペーパーファイル仕様
封入特典(予定)
・歌詞ブック
・ビジュアルシート
・ポストカード
・ステッカーシート
・トレーディングカード(ケミトレカB ６種＋セルカトレカA ６種類=全12種中ランダム1種封入)
・応募抽選特典シリアルコード
◆Album CD（初回生産限定盤／SION Ver.）
価格：4,500円 (税込)
品番：AVCK-43461
ペーパーファイル仕様
封入特典(予定)
・歌詞ブック
・ビジュアルシート
・ポストカード
・ステッカーシート
・トレーディングカード(ケミトレカB ６種＋セルカトレカA ６種類=全12種中ランダム1種封入)
・応募抽選特典シリアルコード
◆Album CD（初回生産限定盤／RIKU Ver.）
価格：4,500円 (税込)
品番：AVCK-43462
ペーパーファイル仕様
封入特典(予定)
・歌詞ブック
・ビジュアルシート
・ポストカード
・ステッカーシート
・トレーディングカード(ケミトレカB ６種＋セルカトレカA ６種類=全12種中ランダム1種封入)
・応募抽選特典シリアルコード
◆Album CD（初回生産限定盤／YUSHI Ver.）
価格：4,500円 (税込)
品番：AVCK-43463
ペーパーファイル仕様
封入特典(予定)
・歌詞ブック
・ビジュアルシート
・ポストカード
・ステッカーシート
・トレーディングカード(ケミトレカB ６種＋セルカトレカA ６種類=全12種中ランダム1種封入)
・応募抽選特典シリアルコード
◆Album CD（初回生産限定盤／JAEHEE Ver.）
価格：4,500円 (税込)
品番：AVCK-43464
ペーパーファイル仕様
封入特典(予定)
・歌詞ブック
・ビジュアルシート
・ポストカード
・ステッカーシート
・トレーディングカード(ケミトレカB ６種＋セルカトレカA ６種類=全12種中ランダム1種封入)
・応募抽選特典シリアルコード
◆Album CD（初回生産限定盤／RYO Ver.）
価格：4,500円 (税込)
品番：AVCK-43465
ペーパーファイル仕様
封入特典(予定)
・歌詞ブック
・ビジュアルシート
・ポストカード
・ステッカーシート
・トレーディングカード(ケミトレカB ６種＋セルカトレカA ６種類=全12種中ランダム1種封入)
・応募抽選特典シリアルコード
◆Album CD（初回生産限定盤／SAKUYA Ver.）
価格：4,500円 (税込)
品番：AVCK-43466
ペーパーファイル仕様
封入特典(予定)
・歌詞ブック
・ビジュアルシート
・ポストカード
・ステッカーシート
・トレーディングカード(ケミトレカB ６種＋セルカトレカA ６種類=全12種中ランダム1種封入)
・応募抽選特典シリアルコード
◆Album CD（通常盤）
価格：3,000円 (税込)
品番：AVCK-43467
ジュエルケース仕様
封入特典(予定)
・ステッカー
・トレーディングカード(セルカトレカB 全18種中ランダム1種封入)
・応募抽選特典シリアルコード
▼NCT WISH Japan 1st Album 「WISHFUL」
mu-mo SHOP限定超先行予約リリースイベント詳細
https://nct-jp.net/news/detail.php?id=1119825
＜ NCT WISH 2024 ASIA TOUR in JAPAN（仮）＞
OPEN 17:00 / START 18:00
2024年11⽉4⽇(月・祝)［石川］本多の森北電ホール
OPEN 15:00 / START 16:00
2024年11⽉9⽇(土)［京都］ロームシアター京都
OPEN 16:00 / START 17:00
2024年11⽉10⽇(日)［京都］ロームシアター京都
OPEN 15:00 / START 16:00
2024年11⽉27⽇(水)［神奈川］パシフィコ横浜国立大ホール
OPEN 17:30 / START 18:30
2024年11⽉28⽇(木)［神奈川］パシフィコ横浜国立大ホール
OPEN 17:30 / START 18:30
2024年11⽉30⽇(土)［兵庫］あましんアルカイックホール
OPEN 16:30 / START 17:30
2024年12⽉1⽇(日) ［兵庫］あましんアルカイックホール
OPEN 16:30 / START 17:30
2024年12⽉6⽇(金)［福岡］福岡サンパレス ホテル＆ホール
OPEN 17:30 / START 18:30
2024年12⽉7⽇(土) ［福岡］福岡サンパレス ホテル＆ホール
OPEN 15:00 / START 16:00
2024年12⽉12⽇(木)［愛知］Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
OPEN 17:30 / START 18:30
2024年12⽉13⽇(金)［愛知］Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
OPEN 17:30 / START 18:30