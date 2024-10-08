「PS5 Pro」の抽選予約受付がツクモネットショップにて開始！ 期間は10月14日まで
【ツクモネットショップ：「PlayStation5 Pro」抽選予約販売】
11月7日 発売予定
抽選受付期間：10月8日～10月14日23時59分
価格：119,980円
11月7日 発売予定
抽選受付期間：10月8日～10月14日23時59分
価格：119,980円
11月7日発売予定「PlayStation5 Pro（PS5 Pro）」の抽選予約受付がツクモネットショップにて開始した。受付期間は10月14日23時59分まで。
ツクモネットショップでの「PS5 Pro」抽選予約受付申し込みは1人1回まで。同一人物からの複数申込みとみなされた場合は抽選対象外となる。
抽選結果発表は10月17日を予定し、当選者には会員登録されているメールアドレス宛に案内が送信される。当選後の購入手続き期間は10月19日0時から10月20日23時59分まで。なお、支払いはクレジット払いのみとなる。
□ツクモネットショップ「PlayStation5 Pro」抽選予約受付の申し込みページ
『PlayStation® 5 Pro』- ツクモネットショップ (@Tsukumo_netshop) October 8, 2024
抽選予約販売 申し込み受付中❗️
受付期間
10月8日（火）～10月14日（月） 23:59まで
※ツクモネットショップでの抽選予約販売受付となります。
結果発表
抽選結果発表：10月17日（木）
⬇️ 申し込みページはこちらhttps://t.co/JjeD3axj3o pic.twitter.com/jOYuZlbda2
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