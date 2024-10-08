【ツクモネットショップ：「PlayStation5 Pro」抽選予約販売】
11月7日 発売予定
抽選受付期間：10月8日～10月14日23時59分
価格：119,980円

　11月7日発売予定「PlayStation5 Pro（PS5 Pro）」の抽選予約受付がツクモネットショップにて開始した。受付期間は10月14日23時59分まで。

　ツクモネットショップでの「PS5 Pro」抽選予約受付申し込みは1人1回まで。同一人物からの複数申込みとみなされた場合は抽選対象外となる。

　抽選結果発表は10月17日を予定し、当選者には会員登録されているメールアドレス宛に案内が送信される。当選後の購入手続き期間は10月19日0時から10月20日23時59分まで。なお、支払いはクレジット払いのみとなる。

□ツクモネットショップ「PlayStation5 Pro」抽選予約受付の申し込みページ

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