【ツクモネットショップ:「PlayStation5 Pro」抽選予約販売】11月7日 発売予定抽選受付期間:10月8日~10月14日23時59分価格:119,980円

11月7日発売予定「PlayStation5 Pro(PS5 Pro)」の抽選予約受付がツクモネットショップにて開始した。受付期間は10月14日23時59分まで。

ツクモネットショップでの「PS5 Pro」抽選予約受付申し込みは1人1回まで。同一人物からの複数申込みとみなされた場合は抽選対象外となる。

抽選結果発表は10月17日を予定し、当選者には会員登録されているメールアドレス宛に案内が送信される。当選後の購入手続き期間は10月19日0時から10月20日23時59分まで。なお、支払いはクレジット払いのみとなる。

