『ONE PIECE(ワンピース)』公式のデフォルメフィギュア「From TV animation ONE PIECE ワンピの実」シリーズ祝3周年! 東の海編のルフィがラインアップに入った「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第二十海戦」が2024年10月第2週より登場、10月9日(水)19時59分までガシャポンオフィシャルサイトが「ワンピの実」スペシャルデザインに。さらに関係者からのお祝いメッセージやX(旧Twitter)にてフォロー&引用リポストキャンペーンも開催される。

「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第二十海戦」はガシャポン(R)で発売している『ONE PIECE(ワンピース)』公式のデフォルメフィギュアの決定版、尾田栄一郎激推しの大人気シリーズである「From TV animation ONE PIECE ワンピの実」の第20弾。カプセル自体が悪魔の実となっており、フィギュアを入れてディスプレイケースとして飾ったり、カプセルを組み合わせて飾ることも可能となっている。今回は東の海(イーストブルー)編のモンキー・D・ルフィや、ポートガス・D・エース、シャンクス、マキノ、モンキー・D・ガープ、カーリー・ダダンの全6種をラインアップ。懐かしスタイルの『ONE PIECE』キャラクターたちをぜひお手元で楽しんでいただきたい。また、10月9日(水)19:59までガシャポンオフィシャルサイトが「ワンピの実」仕様に!「ワンピの実」がページ内を落ちていく演出やルフィを中心にデザインされた特別な仕様のガシャポンオフィシャルサイトをぜひこの機会お見逃しなく。さらに、サイトでは「ワンピの実」シリーズに関わる週刊少年ジャンプ編集部、2024年「ONE PIECE WORLD FIGURE COLOSSEUM 造形王頂上決戦」にガシャポン企画担当と共に参戦した原型師、彩色師などの関係者の皆様からのお祝いメッセージが、ガシャポンオフィシャルサイト内ワンピの実特設ページにて公開中! 普段はなかなか聞くことのできない、制作サイドのメッセージも是非お楽しみを。そして2024年10月8日(火)13:00〜10月20日(日)23:59までの期間中、X(旧Twitter)上で、今後ワンピの実シリーズで商品化してほしいワンピースのキャラクターを投票するキャンペーンが開催することも決定した。「【公式】バンダイ ガシャポン(@Gashapon_Bandai)」をフォロー、投票いただいた方の中から抽選で「From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第二十海戦」(全6種)からランダム2体セットを【合計10名様】にプレゼント。どしどし参加してみよう!(C)尾田栄一郎/集英社(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション(C)尾田栄一郎/2022「ワンピース」製作委員会