爽やかで少年ぽさもありつつオトナの男っぽさもミックスされた最高イケメン、チョン・ヘイン

幼なじみとの恋の行方は…? チョン・へイン、チョン・ソミン主演の韓国ドラマ『となりのMr.パーフェクト』が話題沸騰中。“母親の友達の息子”というきっかけで、幼い頃から関わってきたペ・ソンニュ(チョン・ソミン)とチェ・スンヒョ(チョン・へイン)。大人になって一時は離れていた2人が再び近所で暮らすことになり、幼なじみから恋愛対象へと変わっていく様子を描いたラブコメディードラマです。

話題の最新ドラマ『となりのMr.パーフェクト』はチョン・へイン初のロマコメ!家族のように育ってきたスンヒョとソンニュ。二人の関係は男女の愛に変わっていく…(でも一筋縄ではいかないんんです…)

バナナ牛乳を手に微笑むチョン・へイン。こんなにバナナ牛乳が似合う人も珍しいのでは

高校生姿も全く違和感のない30代の2人。自然すぎて改めて年齢を確認すると驚きます。

ドキっとする場面がたくさん!

お互いの過去を何でも知っているスンヒョとソンニュ。もちろんお互いの恋人も…

雨の中、肩を寄せ合って歩くときめきシーン。「国民の彼氏」と呼ばれドラマは大ヒット! チョン・ヘインの色気がたまりません

ジナの手をつなごうとするもうまくいかないジュニ。可愛いけど男っぽい…バランスが最高のキャラクター

ジナとの久しぶりの再会を喜ぶジュニ。単なる友達の弟だったはずなのに…年下男子にドキドキするジナの気持ちがわかる!

ポップコーンを取ろうとする手が触れて…。

本物の恋人同士のような自然な演技。ふたりのキスシーンはとにかく美しい!

6歳の息子を持つ父親役を演じるチョン・へイン

薬を買いに来たジョンインはジホと出会う

ジホにとって誰よりも大切な息子ウヌ

白衣姿がよく似合うチョン・へイン

バスケをする姿もカッコいい!

ジホの爽やかな笑顔に思わず目が釘付けに

惹かれ合っていくジョンインとジホ

クールな表情もカッコいいチョン・へイン

2人の恋の行方はどうなるのか…?

ジョンインもいる飲み会に参加することになったジホ

笑顔をほとんど見せないチョン・へイン

理不尽な指示を出してくる先輩兵士に耐えるジュノ

鋭い観察力を買われたアン・ジュノ

D.P.は私服で外に出て捜査をする

軍服がよく似合うチョン・へイン

夜間の見張りをするアン・ジュノ

チョン・へインの新たな魅力が見られる

息の合ったコンビネーションで捜査を進める2人

時には上司と言い争いになることも

先輩のホヨルとバディーを組んだジュノ

脱走兵の周辺人物に聞き込みして捜査を進めていく

たまに出てくるコミカルなシーンにほっとします

シーズン2は特にアクションが多め

シーズン2の印象的なシーン

チョン・へインが演じるのは警察官のウタク

イ・ジョンソクとスジが主演を務めるサスペンスロマンスドラマ

このドラマでも制服姿がよく似合っています

笑えるシーンが多い3人でのシーン

ホンジュと友達になるウタク

恋のライバルでもあり命の恩人でもあり不思議な2人の関係性

見事に割れた腹筋を披露するチョン・へイン

爽やかでかっこいいチョン・ヘインが見られる!

笑顔を浮かべて抱き合う2人

ミスが姉妹で営む製菓店にヒョヌがやってくる

クリスマスツリーの横で幸せそうに微笑む3人

ヒョヌとミスの恋の行方は?

何度もすれ違うミスとヒョヌだが…。

チョン・へインの爽やかな笑顔が見られる

爽やかで少年ぽさもありつつオトナの男っぽさもミックスされた最高イケメン、チョン・ヘイン

本作で有能な建築家のチェ・スンヒョを演じているのが、チョン・へイン。子どもの頃からソンニュに振り回されながらも、彼女を誰よりも心配し見守ってきたスンヒョを見事に演じています。ソンニュの何気ない笑顔やスキンシップにドキドキしてしまう心情がものすごく伝わってきて、見ているこっちまでときめきます。高校生時代のシーンでは、なんと制服姿も披露。30代半ばで高校生を演じられるなんて、驚きですよね!前半は親とのエピソードやソンニュのアメリカ時代が描かれ、ヒューマン色の強い内容でしたが、第11話以降、2人の関係が急接近!チョン・へインが「中盤部からは視聴者の望む(ロマンス)シーンが満載」と予告していたとおりで、Xでは「想像の何倍よりもパーティーだ!」「破壊力ヤバい」など待ち望んでいた展開に大盛り上がり。胸キュンシーンが満載なので、ぜひドラマをチェックしてみてください!今回は、そんなチョン・へインのプロフィールと、彼のさまざまな魅力を存分に堪能できるおすすめドラマ&映画5選を紹介します。■チョン・へインのプロフィールチョン・へインは1988年4月1日生まれで、現在36歳。身長は178cm。映画館のアイスクリーム店の前でスカウトされたことをきっかけに、芸能界に興味を持ったそうで、2014年に26歳でドラマ『百年の花嫁』で俳優デビュー。Instagramのフォロワー数1,300万人以上を誇る(日に日に急増中!)、国内外で大人気のトップ俳優です。■人見知りだけど現場のムードメーカー 気遣いあふれる素顔チョン・へインは人見知りで内向的な性格だそうですが、現場ではムードメーカーになることが多いとか。『となりのMr.パーフェクト』の撮影現場ではパンを差し入れしたり、打ち上げで200人分の焼き肉をおごったりという太っ腹なエピソードも共演者から明かされました。■チャームポイントは前腕筋! 男らしい肉体に注目『となりのMr.パーフェクト』の宣伝で出た動画内で、ドラマ内で前腕筋を見せるシーンが多々あったと話していたチョン・へイン。腕をまくると見える前腕筋が男らしく、魅力的です!軍人や警察官などの役を多くやってきた彼は、ドラマ内で鍛え上げられた肉体を披露することも多く、毎回話題になっています。■大人気歌手ともデュエット 歌が上手いチョン・へインチョン・へインは歌がうまいことでも有名で、2020年には韓国の大人気歌手ポール・キムとのデュエットも披露しています。また、音楽番組で披露したポール・キムさんの大ヒット曲のカバーも最高!かっこいいうえに歌も上手だなんて、まさに“Mr.パーフェクト”ですね。■チョン・へインのおすすめ作品5選■1.“国民的年下彼氏”誕生『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』▶作品情報ソン・イェジン、チョン・へイン主演全24話(約50分)韓国放送年:2018年姉の親友、親友の弟という関係性だった2人が再会し、恋人同士へと変化していくラブロマンス。チョン・へインの初主演作。▶あらすじ上司からのセクハラやモラハラに耐えながら、カフェの運営会社で働く35歳のジナ(ソン・イェジン)。親から結婚を期待されるハイスペックの彼氏と付き合っていたが、突然別れを切り出され、彼が若い女性と浮気をしていたことを知る。そんな散々な毎日に疲れていた頃、大親友ギョンソン(チャン・ソヨン)の弟ジュニ(チョン・へイン)がアメリカから帰国し、ジナの会社と同じ建物で働くことに。久しぶりの再会に喜ぶジュニは、「おごって」と言ってジナを食事に誘う。ジナはジュニを弟のように思っていたが、頻繁に会ううちに2人の気持ちに変化が表れ…。▶見どころチョン・へインが演じるのは、アメリカ帰りのアートディレクター ソ・ジュニ。4歳年上の女性に恋する役どころで、全年上女性(韓国語で「ヌナ」)の心をときめかせ、“国民的年下彼氏”と呼ばれるようになりました。ドラマの前半では、まだ交際を明かせない段階でジュニがジナの元カレに嫉妬したり、デート後も離れがたくて一緒にオンラインゲームをしたり、恋愛初期のときめきが感じられる場面が多く出てきます。また、放送当時に熱愛説が出たほど自然なカップル演技は、見ているほうがドキドキするほど。ジナを抱きかかえる時のジュニは男らしく、可愛らしい笑顔とのギャップも魅力的です。『となりのMr.パーフェクト』第5話では、「料理上手な綺麗なお姉さんがどういうものか、見せてあげる」「ソン・イェジンに失礼だろ」という本作をオマージュするセリフも登場。思わずクスっとしました。チョン・へインの魅力が詰まったドラマなので、ぜひチェックしてください!『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』(C) Jcontentree corp. all rights reserved U-NEXTにて配信中■2. シングルファーザー役に挑戦 『ある春の夜に』▶作品情報ハン・ジミン、チョン・へイン主演全16話(約60分)韓国放送年:2019年『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』と同じ監督、脚本家による作品。春のある日、運命的に出会い、惹かれ合っていく男女のラブロマンス。▶あらすじ図書館司書として働く35歳のジョンイン(ハン・ジミン)には、交際4年目の彼氏がいた。彼にときめくことはなくなったが、特に不満もなく付き合い続けていた頃、近所の薬局で薬剤師のジホ(チョン・へイン)と出会う。ジョンインはジホに惹かれるが、その後、ジホが彼氏の大学の後輩であることを知る。さらに、ジホはジョンインの同僚と同じアパートに住んでおり、また偶然顔を合わせる。お互いの存在が気になる中、ジョンインはジホが6歳の息子を持つシングルファーザーであることを知り…。▶見どころチョン・へインが演じるのは、薬剤師で6歳の息子を育てるシングルファーザーのユ・ジホ。放送当時、チョン・へインは31歳で、ジホは35歳の設定だったので、珍しく実年齢よりも年上の役でした。彼氏持ちと父親という状況で出会った2人が運命的に惹かれ合っていくストーリー。最初は「友達でいよう」と言うものの、やっぱり友達ではいられないほど好きになっていく過程は、見ていてドキドキが止まりません。ジホは涙もろい一面があり、ジョンインに「愛してる」と言われた時、お店の外に出て泣いているのを必死に隠そうとする場面が。ぜひ本編を見て、ときめいてください!『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』と雰囲気やキャストが似ているため、合わせて見ると面白いかも。その中で全く違う人物を演じているチョン・へインの演技力に注目です!Netflixシリーズ「ある春の夜に」独占配信中■3. 爽やかな笑顔を封印し、新たな魅力を発揮『D.P. −脱走兵追跡官−』▶作品情報チョン・へイン、ク・ギョファン主演シーズン全12話(約50分)配信年:シーズン1:2021年、シーズン2:2023年脱走兵を捕まえるD.P.の仕事ぶりを通して、厳しい軍隊の内情を描いた作品NETFLIXオリジナルドラマとして製作され、韓国で数々の賞を受賞した話題作。▶あらすじ先輩からのしごきに耐えながら、過酷な軍隊生活を送るアン・ジュノ(チョン・へイン)。そんなある日、上司から観察力を買われ、脱走した兵士を捕まえるD.Pに任命される。D.Pとしての活動初日、ジュノは私服を着て軍の外に出るが、先輩バディーの言葉に流され、職務を放棄してしまう。その結果、脱走していた兵士が自殺をしてしまい、ジュノは自分への憤りから先輩バディーを殴り続ける。その後、新しいバディーとして先輩のホヨル(ク・ギョンファン)と組むことになり、ジュノはD.Pとしての職務に真面目に取り組むようになる。▶見どころチョン・へインが演じるのは、新人兵士のアン・ジュノ。寡黙でありながら、芯の強いキャラクターです。爽やかな笑顔を封印し、軍隊から脱走した兵士を捕まえるD.P.を熱演したチョン・へインは、俳優としての新たな魅力を見せ、男性からも多くの支持を得ました。見ていてつらくなるほど過酷なシーンが多く、重いテーマの本作。にもかかわらず、シーズン2まで製作されるほど多くの人々に支持されたのは、俳優陣の圧倒的な演技力と、強いメッセージ性のあるストーリーのためだと思います。ク・ギョンファン演じるホヨルが登場する第2話以降は、コミカル要素が加わって見やすくなります。笑顔が素敵なチョン・へインですが、笑顔を封印してもこんなに魅力的なのかとびっくり。セリフがなくても、ジュノの鋭い目つきから芯の強さが伝わってきて、これまたハマり役です。鍛え上げられた肉体での、アクションシーンは見どころの1つ。作品のためにボクシングの練習をしたと話していましたが、見事な動きで、運動神経抜群のジュノを完璧に演じています。ちなみにジュノは22歳の役ですが、チョン・へインは2021年当時33歳。見ていて全く違和感を覚えず、実年齢を知ってむしろ仰天しました。過去作でも最新作でもちっとも変わらない顔に、彼だけ時間の流れが止まっているのかと疑いたくなります。また、D.Pのオープニングも名作で、毎回スキップせずに見たのは初めてでした。オープニングも含めて1つの作品になっているような感じなので、ぜひ注目してみてほしいです。Netflixシリーズ「D.P. −脱走兵追跡官−」シーズン1〜2独占配信中■4. 明るいチョン・へインが見られる『あなたが眠っている間に』▶作品情報イ・ジョンソク、スジ主演全24話(約40分)韓国放送年:2017年チョン・へインは重要な役どころで第1話から最終回まで登場。ヒロインにひそかに恋する二番手ながら、多くの視聴者を魅了し、強い印象を残しました。▶あらすじ毎晩のように、夢で見たことが現実で必ず起きる予知夢を見るナム・ホンジュ(スジ)。ある日、見知らぬ男に抱きつく夢を見て目を覚ますと、その男、検事のチョン・ジェチャン(イ・ジョンソク)が隣の家に越してくる。ジェチャンは予知夢を見ない体質だったが、ある時、ホンジュの夢を見て、あまりのリアルさに心に引っかかる。そして、夢で見たことが現実に起きないよう行動しようとする。さらに、ジェチャンに命を助けられた警察官ハン・ウタク(チョン・へイン)もある時からジェチャンを夢で見るようになり…。▶見どころ『君の声が聞こえる』『スタートアップ』『無人島のディーバ』など、数々のヒット作を生み出してきた脚本家の人気作。サスペンス+恋愛で、事件の行方も恋の行方も気になり、とにかくストーリーが面白いです。チョン・へインが演じるのは、ヒロインにひそかに恋する警察官のハン・ウタク。ジェチャンに命を救われたことをきっかけに、ジェチャンに関する予知夢を見るようになり、ホンジュやジェチャンに関わっていく役どころです。警察官なので真面目で正義感がありますが、茶目っ気があり笑顔も多いキャラクターです。『となりのMr.パーフェクト』以前には、無口で落ち着いた性格の役が多かったので、ウタクを改めて見ると、よくしゃべるし明るいなという印象を持ちます。ジェチャンとは恋のライバルではあるものの命の恩人なので、穏やかで協力的な関係性のウタク。ジェチェン役のイ・ジョンソクとも息の合った演技を披露!そして、チョン・へインの男らしい肉体も見逃せません。自分の気持ちを主張しない優しさと、警察官の制服姿のかっこよさがあり、二番手だけど、きっとウタクを推したくなってしまうはず。見たことがないという人はもちろん、一度見た人も数年ぶりに見ると、楽しめるドラマだと思うので、ぜひチェックしてみてください。『あなたが眠っている間に』(C)2017. iHQ all rights reserved.U-NEXTにて独占配信中■5. 『トッケビ』の2人が恋人役で再共演 映画『ユ・ヨルの音楽アルバム』▶作品情報チョン・へイン、キム・ゴウン主演上映時間:約100分配信年:2019年2016年にドラマ『トッケビ』で共演し話題となった2人が、カップルとして再共演したラブロマンス映画です。▶あらすじ1994年、歌手のユ・ヨルへとラジオDJが替わった日、製菓店で働いていたミス(キム・ゴウン)は同い年の青年ヒョヌ(チョン・へイン)と出会う。ヒョヌはミスの店で働くことになり、2人は徐々に親しくなるが、ヒョヌはある時姿を消してしまう。ラジオ番組『ユ・ヨルの音楽アルバム』とともに、出会いと別れを繰り返すミスとヒョヌの数年間を描く物語。▶見どころ1990年代後半〜2000年代前半を舞台にしているので、懐かしさ、もしくは若い世代にとっては新鮮さが感じられる本作。個人の電話やパソコンが普及していなかった時代だからこそ、偶然会えた時のうれしさや、繋がれた時の喜びが今とは比べ物にならないほど大きかったというのが伝わってきます。チョン・へイン演じるヒョヌは、寡黙でミステリアスな雰囲気を持つ青年。ミスとの恋愛シーンはときめきますし、チョン・へインは白Tシャツが世界一似合うのではと思うほど、カッコいい。ぜひチェックしてみてください!Netflix映画『ユ・ヨルの音楽アルバム』独占配信中以上、チョン・へインのおすすめ作品5選を紹介しました。最新作では大ヒット映画の続編『ベテラン2』に出演しているチョン・へイン。可愛らしい笑顔と鋭い目つき、その両面を持っているのが彼の大きな魅力ではないでしょうか。10月20日(金)には約1年ぶりとなる日本ファンミーティング「2024 JUNG HAEIN FANMEETING IN JAPAN FALLING WITH YOU」の開催が決定!常に新たな面を見せてくれるチョン・へインから今後も目が離せません。Netflixシリーズ「となりのMr.パーフェクト」独占配信中Netflixシリーズ「ある春の夜に」独占配信中Netflixシリーズ「D.P. −脱走兵追跡官−」シーズン1〜2独占配信中Netflix映画『ユ・ヨルの音楽アルバム』独占配信中『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』(C) Jcontentree corp. all rights reserved U-NEXTにて配信中『あなたが眠っている間に』(C)2017. iHQ all rights reserved.U-NEXTにて独占配信中テキスト=Kudo Momoko