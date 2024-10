【「ヤッターラ」第1話】10月8日 公開

集英社は、同社マンガアプリ「少年ジャンプ+」にて新連載「ヤッターラ」第1話を公開した。

「ヤッターラ」は大山田氏によるマンガ作品。「食べる」ことにしか興味がない暴食の怪物ヤッターラは、大好物の子どもたちを発見するが……?

本作は隔週更新で、次回は10月22日に掲載を予定している。

