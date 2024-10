イ・ドンウクのキャラクターWOOKDONG、東京初上陸！10月17日から渋谷でポップアップストアをオープン

俳優イ・ドンウクのキャラクターWOOKDONGのポップアップストアが東京で開かれる。10月8日、イ・ドンウクの所属事務所キングコング by STARSHIPは10月17日から21日まで、東京の西武渋谷店A館で行われるイ・ドンウク公式キャラクター“WOOKDONG”ポップアップストア「WOOKDONGとモモ農場 in TOKYO(WOOKDONG From the PEACH FARM in TOKYO)」のオープンのお知らせと共にポスターを公開した。

これは7月、ソウル三清洞(サムチョンドン)で成功裏に終わったWOOKDONGのポップアップカフェ「WOOKDONGとモモ農場」の延長となるもので、海外で開かれる最初のポップアップストアであるだけに、グローバルファンの期待を集める。イ・ドンウクの公式キャラクター“WOOKDONG”は、モモが好きな赤ちゃん白ライオンで、白い肌と大きな目、頬の上のほくろなど、顔の些細な部分から好きな果物と趣味まで、イ・ドンウクにそっくりのキャラクターだ。公開されたポスターの中でWOOKDONGは、自分の故郷であるモモ農場で様々な活動をしている。特に三清洞で開かれたWOOKDONGポップアップカフェとは異なり、収穫を終えたモモからおにぎり、たこ焼き、お寿司など、ポスターの中で変わった点が見る人の視線を集める。東京で開催される今回WOOKDONGポップアップストアは、イ・ドンウクとDONGWOOKの最愛の果物であるモモをテーマにした従来のMDに東京ポップアップストアのために特別に制作された新しいMDで特別さが増す。また、ポップアップストアのあらゆるところにWOOKDONGと一緒に認証ショットが撮れるフォトゾーンと訪問者が直接参加できるイベントまで、一層アップグレードした面白さを届ける予定だ。