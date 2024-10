パク・ジェボム、キム・チョンハを絶賛！「ずっと一緒に作業したかった」

歌手のパク・ジェボムが、キム・チョンハとのコラボに言及した。本日(8日)午後、ソウル江南(カンナム)区CGV清潭(チョンダム)シネシティにて、パク・ジェボムの6thフルアルバム「THE ONE YOU WANTED」の発売記念音楽鑑賞会が行われた。この日、彼はタイトル曲「Gimme A Minute」のフィーチャリングにMOREVISION所属アーティストのキム・チョンハが参加したことについて「MOREVISIONとの契約後、たくさんの方々から『キム・チョンハとのコラボを楽しみにしている』という反応があった。以前からずっと一緒に作業したかったが、きっかけがなかった」とし、「彼女は女性ソロアーティストの中で、パフォーマンスが強烈な代表的な歌手だ。コラボしたらとてもかっこいいだろうなと思った」と語った。

そして「英語も上手で、彼女とのコラボを通じて完成度も高くなった。とてもプロらしくよくやってくれた」と、キム・チョンハへ感謝の気持ちを伝えた。パク・ジェボムの6thフルアルバム「THE ONE YOU WANTED」は、2019年にリリースした「The Road Less Traveled」以降、約5年半ぶりのフルアルバムで、2016年の「EVERYTHING YOU WANTED」以来、約8年ぶりにリリースするR&Bアルバムでもある。