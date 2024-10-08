ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８ｂｐ 伊１３２ｂｐ 前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８ｂｐ 伊１３２ｂｐ 前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ 2.254
フランス 3.032（+78）
イタリア 3.578（+132）
スペイン 3.021（+77）
オランダ 2.552（+30）
ギリシャ 3.228（+97）
ポルトガル 2.778（+52）
ベルギー 2.878（+62）
オーストリア 2.775（+52）
アイルランド 2.607（+35）
フィンランド 2.779（+53）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ 2.254
フランス 3.032（+78）
イタリア 3.578（+132）
スペイン 3.021（+77）
オランダ 2.552（+30）
ギリシャ 3.228（+97）
ポルトガル 2.778（+52）
ベルギー 2.878（+62）
オーストリア 2.775（+52）
アイルランド 2.607（+35）
フィンランド 2.779（+53）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）