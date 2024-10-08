ユーロ圏　１０年債利回り格差 　仏７８ｂｐ　伊１３２ｂｐ　前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ　　　　2.254
フランス　　　3.032（+78）
イタリア　　　3.578（+132）
スペイン　　　3.021（+77）
オランダ　　　2.552（+30）
ギリシャ　　　3.228（+97）
ポルトガル　　　2.778（+52）
ベルギー　　　2.878（+62）
オーストリア　2.775（+52）
アイルランド　2.607（+35）
フィンランド　2.779（+53）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）