パク・ジェボム、メインタイトル曲「Gimme A Minute」MV公開…キム・チョンハとコラボ！

歌手のパク・ジェボムが、メインタイトル曲「Gimme A Minute」のミュージックビデオを公開した。本日(8日)午後6時、パク・ジェボムは公式YouTubeチャンネルを通じて、6thフルアルバム「THE ONE YOU WANTED」のメインタイトル曲「Gimme A Minute(Feat. キム・チョンハ)」のミュージックビデオを公開した。公開されたミュージックビデオで彼は、グルービーながらもパワフルなダンスを自由自在にこなし、B-BOYの高難易度のB-BOING動作まで披露し、華やかなパフォーマンスの頂点を極めた。

特に、「Gimme A Minute」のフィーチャリングに参加したキム・チョンハがミュージックビデオにも出演し、パク・ジェボムとのシナジー(相乗効果)を証明した。2人は一緒にスタイリッシュなダンスをこなしながら、格別なケミ(ケミストリー、相手との相性)を披露した。今回のアルバムのメインタイトル曲「Gimme A Minute」は、MORE VISION所属のアーティストであるキム・チョンハがフィーチャリングに参加した。レトロダンスポップスタイルのR&Bで、パク・ジェボムの洗練されたボーカルとキム・チョンハの歌唱力が際立つ楽曲だ。「THE ONE YOU WANTED」は、2019年に発売された「The Road Less Traveled」以降、約5年半ぶりのフルアルバムだ。2017年に開催された「第14回韓国大衆音楽賞(Korean Music Awards)」で「今年の音楽人賞」「最優秀R&B・ソウルレコード賞」を受賞した2016年の「EVERYTHING YOU WANTED」以来、約8年ぶりに披露する最も彼らしいR&Bアルバムでもある。「THE ONE YOU WANTED」には「Gimme A Minute」「Mayday(Feat. Ty Dolla $ign)」「Piece Of Heaven(Feat. ISOL of MORE VISION)」など、トリプルタイトル曲をはじめとする新曲9曲と、すでに発売された11曲まで、計20曲が収録されており、パク・ジェボム流のR&Bアルバムとなっている。