9月28日 開催

イベント「プロジェクトセカイ 4th Anniversary 感謝祭」

スマートフォンなどでプレイすることができる「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」は、セガとColorful Paletteが手がけるリズム&アドベンチャーゲームだ。2020年9月30日に配信が開始されて以来、大勢のユーザーがプレイしたヒット作は今年で4周年を迎えることとなり、これを記念したイベント「プロジェクトセカイ 4th Anniversary 感謝祭」が、9月28日に神奈川県・横浜市にある横浜BUNTAIにて開催された。イベントは昼の部、夜の部と2回行なわれたが、ここでは昼の部のレポートをお届けしよう。

イベントは朗読劇・トークショー・ミニライブの3本立て!

今回は4周年記念イベントということで、ゲーム中に登場するユニット「Leo/need」から星乃一歌役の野口瑠璃子さん、天馬咲希役の磯部花凜さん、日野森志歩役の中島由貴さん、「ワンダーランズ×ショウタイム」から天馬 司役の廣瀬大介さん、草薙寧々役のMachicoさん、神代 類役の土岐隼一さん、「Vivid BAD SQUAD」から東雲彰人役の今井文也さん、白石 杏役の鷲見友美ジェナさん、小豆沢こはね役の秋奈さん、青柳冬弥役の伊東健人さん、「MORE MORE JUMP!」から日野森 雫役の本泉莉奈さん、花里みのり役の小倉 唯さん、桐谷 遥役の吉岡茉祐さん、「25時、ナイトコードで。」から暁山瑞希役の佐藤日向さん、東雲絵名役の鈴木みのりさん、朝比奈まふゆ役の田辺留依さんと、合計16人の声優さんが出演している。

オープニングでは16人が登壇、鷲見さんと中島さんがMCを務めるとのアナウンスがあった後に、1人ずつの自己紹介と一言挨拶が行なわれた。それぞれが語るたびに大歓声が沸くのを見ていて、改めて本作の人気の高さをうかがい知ることとなった。

最初のコーナーとなったのは、周年イベントには欠かせない朗読劇。出演メンバーは野口さん、中島さん、土岐さん、今井さん、伊東さん、本泉さん、鈴木さん、田辺さんの8名。物語は、道で迷った雫を助けているうちに他のメンバーと出会い、そこでイベントを見に来ている人たちに“最高にイカしたポーズで感謝を伝えよう”という話に。

ここはアドリブパートのようで、まずは冬弥がステージ中央にて挨拶を決め、続いては日野森姉妹が2人でハートマークを披露してくれる。そして、メインディッシュとして彰人の順番が回ってくると、ステージ2階に上がりマイクもナシに全力で土下座を行ない、会場からは大歓声が巻き上がっていた。

これで終わりかと思いきや、類のポーズも見たいという話が飛び出し、潔く自発的に2階へ向かうと何故かブリッジ姿を披露することに。これにはステージ上でも「これは感謝のポーズ?」という発言がでてきて、来場していたお客さんを笑いの渦に巻き込んでいた。

その後は、各人がそれぞれ感謝の手紙を書くという話に。お世話になった人への思いや感謝など、それぞれが伝えたいものを書こうということで朗読劇は終了となった。

感謝のポーズは、出演者も全員が話を聞いているわけではないようで、お客さんだけでなく壇上でも大盛り上がりだった

4周年トークショー ~「Leo/need」のプロデビュー

続いて行なわれたのは、4周年トークショー。こちらに出演したのは磯部さん、廣瀬さん、Machicoさん、鷲見さん、秋奈さん、小倉さん、吉岡さん、佐藤さん。

3周年のタイミングで学年が上がったり衣装が変わったりとさまざまな変化があった中で、「Leo/need」としてはプロデビューしたのが大きかったと磯部さん。収録していても心が痛くなる場面が何度もあったという、そんな心境も吐露した。他のグループもいろいろ成長したので、ぜひストーリーを読んで下さいとのことだった。

ここからは、事前アンケート“好きなMVのシーン”の発表となり、昼の部では「MORE MORE JUMP!」、「ワンダーランズ×ショウタイム」、「Vivid BAD SQUAD」から人気の高かったものが紹介されることに。

「MORE MORE JUMP!」のMVでは、「キラー」の“はいチーズ!”の部分がダントツで人気があったいう。この曲に関しては小倉さんが「衣装から世界観までめっちゃ好きで、メチャクチャ可愛い!」と、非常に思い入れのあるコメントをしてくれた。

「Vivid BAD SQUAD」は、「ULTRA C」のサビの部分が人気を博したようだ。このMVを巡っては、こはねのかけているサングラスについて「治安がちょっと……」というコメントが飛び出し、ステージと観客席双方が爆笑していた。

「ワンダーランズ×ショウタイム」のMVでは、「トンデモワンダーズ」の“待って待って待って”からの、メンバーのソロシーンがお気に入りという回答が多かったと発表。他のシーンでダントツに多かったのが、「ちがう!!!」の“ナン”だったそうで、これもいろいろなパターンを録ってあるとの話も出た。

トークショーのパートは、朗読劇とは打って変わって大人しく進行。しかし会場からは、MVが映るたびに大歓声が飛んできて大騒ぎに

ミニライブ ~「Vivid BAD SQUAD」の「シャンティ」から「Leo/need」の「てらてら」まで10曲を披露

ここからは、お待ちかねのミニライブパートとなった。1曲目は「Vivid BAD SQUAD」の「シャンティ(作詞・作曲:wotaku)」、2曲目が「25時、ナイトコードで。」の「エンヴィーベイビー(作詞・作曲:Kanaria)」、3曲目が「MORE MORE JUMP!」の「メランコリック(作詞・作曲:Junky)」、4曲目に「ワンダーランズ×ショウタイム」の「グッバイ宣言(作詞・作曲:Chinozo)」、そして5曲目が「Leo/need」の「東京テディベア(作詞・作曲:Neru)」と、まずは5曲を連続してショートバージョンで披露。

ここでトークパートとなり、「Leo/need」の3人がそれぞれ感想を語った。「メランコリック」は溶けちゃうほど可愛いというコメントや、「グッバイ宣言」はヘッドセットで歌っていたのが新鮮という話の後、ミニライブも後半へ。

1曲目となったのは、「Vivid BAD SQUAD」の「シャンティ」。段差部分に座って格好良く歌う姿に、会場からは悲鳴にも似た歓声も

続いての2曲目は、「25時、ナイトコードで。」の奏でる「エンヴィーベイビー」。観客席からのコールも盛り上がり、ますますヒートアップ

「ワンダーランズ×ショウタイム」が4曲目に歌った「グッバイ宣言」では、キレっキレの動きのダンスに歓声が途絶えることがなかった

6曲目は、「25時、ナイトコードで。」の「エンパープル(作詞・作曲:はるまきごはん)」、7曲目が「ワンダーランズ×ショウタイム」の「Mr.Showtime(作詞・作曲:ひとしずく×やま△)」、8曲目に「Vivid BAD SQUAD」の「虚ろを仰ぐ(作詞・作曲:獅子志司)」、9曲目が「MORE MORE JUMP!」の「天使のクローバー(作詞・作曲:DIVELA)」、そして10曲目が「Leo/need」の「てらてら(作詞・作曲:和田たけあき)」を、それぞれが歌い上げた。

後半最初は鏡音リンを交えた「25時、ナイトコードで。」の、「エンパープル」。ここからは、楽曲もフルバージョンに

7曲目は、巡音ルカを迎えた「ワンダーランズ×ショウタイム」が披露する「Mr.Showtime」

鏡音リンと「MORE MORE JUMP!」のメンバーで歌ってくれたのは、「天使のクローバー」だ

後半のトリは、「Leo/need」が初音ミクさんを含めた4人で歌い上げた「てらてら」となった

ここで1度フェードアウトしたところで、観客席からアンコールのかけ声が。それに答えて、最初に登場したのは鏡音リンとレン。2人はさっそく「バグ(作詞・作曲:かいりきベア)」を披露。

続いて、MEIKOとKAITOの「ニジイロストーリーズ(作詞・作曲:OSTER project)」と、初音ミクさんと巡音ルカが奏でる「君の夜をくれ(作詞・作曲:古川本舗)」が披露される。

そしてミクさんの口から「次の曲が最後ですけど、みんなで歌いたいよね」との一言で、ステージに16人が登場。最後に歌われたのは、前夜祭で発表されたばかりの4周年アニバーサリー楽曲「熱風(作詞・作曲:kemu)」。しっとりした感じから、徐々に盛り上がっていく曲に同期するように会場の熱さも最高潮に。最後には「熱風」のMVが流れ、イベントは大盛況のうちに終了となった。

アンコールで、16人全員で歌った4周年アニバーサリーソングの「熱風」は、ゲーム中に登場するキャラクターたちが進級してから現在に至るまでの、そのストーリーを描いたMVが公開されているので、ぜひ見てほしい。

当日は、来場者が自由に書き込める『piaproの壁 in プロセカ感謝祭』や、等身大キャラクターパネルフォトスポット、キャストやクリエイターによる4周年のお祝いコメントボードが掲げられた展示会場が設置されていた

グッズ売り場も設けられ、大勢の人で賑わっていた。同じスペースには、フラワースタンドも展示されていた

最後に、昼公演でのセットリストを掲載しておこう。

【セットリスト14時公演】

ユニット 曲名 作詞・作曲 歌唱 Vivid BAD SQUAD 『シャンティ』 作詞・作曲:wotaku 東雲彰人・白石杏・小豆沢こはね・青柳冬弥 25時、ナイトコードで。 『エンヴィーベイビー』 作詞・作曲:Kanaria 暁山瑞希・東雲絵名・朝比奈まふゆ MORE MORE JUMP! 『メランコリック』 作詞・作曲:Junky 日野森雫・花里みのり・桐谷遥 ワンダーランズ×ショウタイム 『グッバイ宣言』 作詞:Chinozo 天馬司・草薙寧々・神代類 Leo/need 『東京テディベア』 作詞・作曲:Neru 星乃一歌・天馬咲希・日野森志歩 25時、ナイトコードで。 『エンパープル』 作詞・作曲:はるまきごはん 鏡音リン・暁山瑞希・東雲絵名・朝比奈まふゆ ワンダーランズ×ショウタイム 『Mr.Showtime』 作詞・作曲:ひとしずく×やま△ 巡音ルカ・天馬司・草薙寧々・神代類 Vivid BAD SQUAD 『虚ろを仰ぐ』 作詞・作曲:獅子志司 KAITO・東雲彰人・白石杏・小豆沢こはね・青柳冬弥 MORE MORE JUMP! 『天使のクローバー』 作詞・作曲:DIVELA 鏡音リン・日野森雫・花里みのり・桐谷遥 Leo/need 『てらてら』 作詞・作曲:和田たけあき 初音ミク・星乃一歌・天馬咲希・日野森志歩 25時、ナイトコードで。 『バグ』 作詞・作曲:かいりきベア 鏡音リン・鏡音レン - 『ニジイロストーリーズ』 作詞・作曲:OSTER project MEIKO・KAITO - 『君の夜をくれ』 作詞・作曲:古川本舗 初音ミク・巡音ルカ - 『熱風』 作詞・作曲:kemu 初音ミク・星乃一歌・天馬咲希・日野森志歩・天馬司・草薙寧々・神代類・東雲彰人・白石杏・小豆沢こはね・青柳冬弥・日野森雫・花里みのり・桐谷遥・暁山瑞希・東雲絵名・朝比奈まふゆ