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1. MIKA LAMMASSAARI - REVELATION
2. IMPALED REKTUM - PRISONER OF FLESH
3. MIKA LAMMASSAARI - CYBERNETIC¡ÊLONG¡Ë
4. IMPALED REKTUM - TO DIE FOR¡ÊFISTO MIX¡Ë
5. MIKA LAMMASSAARI - RAKED TO A PULP
6. IMPALED REKTUM - FLOODING SECRATIONS
7. BLOODMOTOR - IN DEATH¡ÇS EMBRACE
8. YEAR OF THE GOAT - ANGELS NECROPOLIS
9. YEAR OF THE GOAT - I¡ÇLL DIE FOR YOU
10. FILM SCORE - REINDEER GRINDER
11. FILM SCORE - THE MAN
12. FILM SCORE - THE LEGEND
13. FILM SCORE - THE DEATH OF A DREAM
14. FILM SCORE - AN EVIL QUEEN WILL RISE
15. FILM SCORE - THE SIN OF GREED
16. FILM SCORE - THE SIN OF PRIDE
17. FILM SCORE - MEPHISTOPHELES
18. FILM SCORE - VIA DOLOROSA
19. IMPALED REKTUM - PRISONER OF FLESH, HUMPPA TO GRIND
20. MIKA LAMMASSAARI - CYBERNETIC¡ÊSHORT¡Ë
21. BABYMETAL - GIMME CHOCOLATE!!¡ÊHEAVIER TRIP version¡Ë
*FILM SCORE BY YEAR OF THE GOAT
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