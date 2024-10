2024年12月20日(金)よりシネマート新宿ほか全国で順次公開される『ヘヴィ・トリップ供寝兇燭阻眠ぅ瓮織覺躓^貳!』(配給:SPACE SHOWER FILMS)に、BABYMETALが出演していることが明らかになった。本作は、2019年に公開され異例の大ヒットを記録したフィンランド映画『ヘヴィ・トリップ/俺たち崖っぷち北欧メタル!』の続編。BABYMETALは、いわゆるカメオ出演ではなく、SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALにはしっかりと台詞が与えられ、物語において重要な役割を果たすこととなる。もちろんライブシーンもあるとのこと。今回、BABYMETALの出演シーンの場面写真も2点が解禁されている。さらに、予告篇に先駆けての特報映像、ポスタービジュアル&場面写真も公開となった。

『ヘヴィ・トリップ供寝兇燭阻眠ぅ瓮織覺躓^貳』のオリジナル・サウンドトラックが2024年12月11日(水)に発売されることも決定した。活動開始から12年間ライブ経験なし、オリジナル曲なしだった劇中の”終末シンフォニック・トナカイ粉砕・反キリスト・戦争推進メタル”バンドIMPALED REKTUMインペイルド・レクタム(直腸陥没))名義の音源が初のディスク化、新曲とともに前作クライマックスで観客熱狂の名曲にして記念すべきバンド初オリジナル楽曲「FLOODING SECRATIONS」(邦題:溢れ出す分泌物)、さらに今作劇中でバンドを食いものにする超商業主義の大物プロデューサーに台無しにされた屈辱のミックスが施された新曲音源も丁寧に収録される予定。劇伴はスウェーデンのオカルトロックバンドYEAR OF THE GOATが担当。IMAPLED REKTUM楽曲とともに、新たに登場する超電動波デスボイス重鎮バンド、BLOODMOTORの楽曲はフィンランドのメタルバンドMORS SUBITAのミカ・ラマサーリが手掛けている。そして超重要な役どころで劇中に登場するBABYMETALの「GIMME CHOCOLATE!!」映画バージョンも収録。シンフォニックデスとメロディックデスが華麗に交差、フィヨルドの果てにこだまする轟音が1枚におさめられる。<公開情報>『ヘヴィ・トリップ供寝兇燭阻眠ぅ瓮織覺躓^貳!』2024年12月20日(金)よりシネマート新宿ほかにてロードショー製作:カイ・ヌールドベリ、カールレ・アホ監督・脚本:ユッカ・ヴィドゥグレン、ユーソ・ラーティオ出演:ヨハンネス・ホロパイネン、マックス・オヴァスカ、サムリ・ヤスキーオ、チケ・オハンウェ、アナトーレ・タウプマン、ヘレン・ビースベッツ、ダーヴィト・ブレディン、JUSSI69、SU-METAL (BABYMETAL)、MOAMETAL (BABYMETAL)、MOMOMETAL (BABYMETAL) 他字幕翻訳:堀田雅子 字幕監修:増田勇一 後援:フィンランド大使館共同提供:キングレコード+スペースシャワーネットワーク 宣伝:HaTaKaTa 配給:SPACE SHOWER FILMS【2024年|フィンランド映画|96分|カラー|スコープ|DCP|原題:HEAVIER TRIP】コピーライト:©2024 Making Movies, Heimathafen Film, Mutant Koala Pictures, Umedia, Soul Food公式HP:https://heavytrip-2.com/<リリース情報>『ヘヴィ・トリップ供寝兇燭阻眠ぅ瓮織覺躓^貳』オリジナル・サウンドトラック2024年12月11日(水)発売CD/KICP-4087/¥3300(税抜価格¥3000)/キングレコード(収録曲)*曲目・曲順は変更の可能性があります。1. MIKA LAMMASSAARI - REVELATION2. IMPALED REKTUM - PRISONER OF FLESH3. MIKA LAMMASSAARI - CYBERNETIC(LONG)4. IMPALED REKTUM - TO DIE FOR(FISTO MIX)5. MIKA LAMMASSAARI - RAKED TO A PULP6. IMPALED REKTUM - FLOODING SECRATIONS7. BLOODMOTOR - IN DEATHS EMBRACE8. YEAR OF THE GOAT - ANGELS NECROPOLIS9. YEAR OF THE GOAT - ILL DIE FOR YOU10. FILM SCORE - REINDEER GRINDER11. FILM SCORE - THE MAN12. FILM SCORE - THE LEGEND13. FILM SCORE - THE DEATH OF A DREAM14. FILM SCORE - AN EVIL QUEEN WILL RISE15. FILM SCORE - THE SIN OF GREED16. FILM SCORE - THE SIN OF PRIDE17. FILM SCORE - MEPHISTOPHELES18. FILM SCORE - VIA DOLOROSA19. IMPALED REKTUM - PRISONER OF FLESH, HUMPPA TO GRIND20. MIKA LAMMASSAARI - CYBERNETIC(SHORT)21. BABYMETAL - GIMME CHOCOLATE!!(HEAVIER TRIP version)*FILM SCORE BY YEAR OF THE GOAT