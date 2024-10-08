¡Ú¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¥É¥ó¥¿¥óÊÔ¥«¥Ã¥×¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÛÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡È½ÏÇ¯É×ÉØ¡É¤·¤ç¤¦¡õ¤»¤¤¤é
¡¡ABEMA¤Î¿Íµ¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ö¥É¥ó¥¿¥óÊÔ¡×¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤·¤ç¤¦¡Ê³ÑÅÄæÆ¡Ë¤È¤»¤¤¤é¡ÊÅÚ²°Ø¹Íè¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡©¤»¤¤¤é¤Î¾Ð´é¤¬¥¥é¥¥éµ±¤¯¡ª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÌÏÍÍ
¢£¤Þ¤ë¤Ç¡È¥Õ¥¡¥ó¡É¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤é¡Öµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤»¤¤¤é¡§¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¤Ç¤¹¡ª
¤·¤ç¤¦¡§¤¹¤´¤¤ÌÀ¤ë¤¤»Ò¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥µ¥óÊÔ¤è¤ê¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£
¤»¤¤¤é¡§¤¦¤ó¡¢³Î¤«¤Ë¡£
¡½¡½¤»¤¤¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¥×¥µ¥óÊÔ¤«¤é²¿¤«ÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§³°¸«¤À¤Ã¤¿¤éÈ±¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Å¤á¤Ë¤·¤Æ¡£¤¢¤È¤ÏÁ°²ó¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÀäÂÐ¡ÖÁÇ¤ò½Ð¤·¤Æ¤³¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥Û¥¢¥Ò¥óÊÔ¤ò¸«¤Æ¡¢¤·¤ç¤¦¤¯¤ó¤Î¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«µ¤¸¯¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤·¤ç¤¦¤¯¤ó¤¬Íè¤¿½Ö´Ö¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§¡ÊÍè¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ËÍè¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¡£»ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤Ï¤â¤¦¡¢¤Û¤Ü¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ê·ÑÂ³¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤¦¤Á¤À¤±¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎºÇ¸å¤ËÍè¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¤»¤¤¤é¡§ËÜÅö¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤ÇÊüÁ÷¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2Çñ3Æü¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ³Î¤Ë¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ³Î¿®¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡£
¤»¤¤¤é¡§ºÇ½é¤Î»þ¤Ë¤â¤¦»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Æ¤¯¤¦¤Á¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¹ç¤¦¤·¡¢µï¿´ÃÏÎÉ¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£·ë¹½ÁÇ¤ÇÏÃ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤ç¤¦¡§ËÍ¤Ï2ÆüÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¹ÔÆ°¤Ç¥Þ¥ê¥ó¥Ð¥¤¥¯¤òËÍ¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤»¤¤¤é¤Á¤ã¤ó¤¬¸å¤í¤ËÄÏ¤Þ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡ÖÀäÂÐ¤³¤Î»Ò¤È¤³¤ì¤«¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È¤«¡Ä¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é°Õ¼±¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤¬½Ð¤»¤ë¿Í¡É¡©
¤·¤ç¤¦¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁêÀ¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤»¤¤¤é¤Ï´é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆâÌÌÅª¤Ë¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»Ò¤Ç¡¢µï¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÁêÀ½Å»ë¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤Ç¤¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤è¡¢»ä¡£¡Ê¤·¤ç¤¦¤¯¤ó¤¬¡ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤«¡£¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤»ý¤Á¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ÏÅÁ¤¨ÀÚ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÅÁ¤¨ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤ç¤¦¡§ËÍ¤Ï¤â¤¦Á´Á³À®Î©¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤»¤¤¤é¡§¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Þ¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£¤¢¤È¤Ï¼þ¤ê¤¬¾ï¤Ë¸«¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éËÜÅöÂç¿Í¤Îµ¤¸¯¤¤¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤«¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤·¤ç¤¦¡§¤Õ¡Á¡Á¡Á¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ÅÁð¤È¤«¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉÊ¤Î¤¢¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¡£¤½¤ì¤È¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¹¤è¤Í¡£¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Æ¡£°Â¿´¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤»¤¤¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤È¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤·¤ç¤¦¡§ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤È¤«¤âÊÑ¤Ë¹ÎÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÈÝÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µÕ¤ËÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§¤Þ¤¸¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡£
¤·¤ç¤¦¡§¤Ê¤¤¤Í¤¨¡£¤Ç¤â¡¢ºòÆü¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤»¤¤¤é¤Î¸µµ¤¤µ¤¬¤µ¡¢¿²ÉÔÂ¤Ç¤¦¡¼¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡£¤Ç¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤â¤ó¤Í¡£¤»¤¤¤é¤ÏÌë·¿¤À¤«¤é¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤Ç¥¥å¥ó¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤·¤ç¤¦¡§´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤¿»þ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤»¤¤¤é¡§µÞ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÅÅÏÃ¤Î»þ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤ÀÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤ç¤¦¡§ÅÅÏÃ¤À¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£#1¤Î¼«Ê¬¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤ªÁ°²¿¤·¤Æ¤ó¤À¡¢¤½¤ó¤ÊºÇÄã¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¡¢¤ª¤¤¡×
¡½¡½Î¹Ãæ¤Ç1ÈÖµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§2ÆüÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¹ÔÆ°¤Ç¥Þ¥ê¥ó¥Ð¥¤¥¯2¿Í¤Ç¾è¤Ã¤¿»þ¤¬¤¹¤´¤¤°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤ç¤¦¡§ËÍ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤»¤¤¤é¡§¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»ä¡£¤½¤ì¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é2¿Í¤Ç¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§¤ª¸ß¤¤Àä¶«·Ï¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡£¤¢¤È²¿¤À¤í¤¦¤Í¡©
¤·¤ç¤¦¡§´Ú¹ñ¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡©
¤»¤¤¤é¡§´Ú¹ñ¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª´Ú¹ñÎÁÍý¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤â¤·¤¿¤¤¤·¡£
¤·¤ç¤¦¡§ËÍ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤¤¤Ê¡£Æ°²èÊÔ½¸¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤ÆÆ°²èºî¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤Ï2¿Í¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤·¤ç¤¦¡§ËÍ¤Ï¿Æ¤È²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤»¤¤¤é¡§¤Þ¤¸¤Ç!?ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡½¡½ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤·¤ç¤¦¡§Á´Á³¡£²ÈÂ²¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÈÂ²¤âí´í°¤Ê¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¤»¤¤¤é¡§»ä¤â²ÈÂ²¤È¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤»¤¤¤é¤Ã¤Æ·ë¹½Îø°¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊÎø°¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Îø°¦¤ÎÌÌ¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿»þ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¤»¤¤¤é¡§¸µ¡¹»ä¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤·¤ç¤¦¤¯¤ó¿ä¤·¤Ç¡¢ Á°²ó¤ÎÎ¹¤â°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÏÃ¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤ç¤¦¡§¤»¤¤¤é¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÅÅÏÃ±Û¤·¤Ç¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤â²ÈÂ²Á´°÷¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éã¿Æ¤âÄï¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹¥°õ¾Ý¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î1¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÉôÊ¬¡Ë¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Âç¿Í¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤¨¤¿¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤¹¤´¤¤¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¡¢µ¤¸¯¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤ç¤¦¡§¤½¤ó¤Ê¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤¿¤ó¤«¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÛ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö²¶¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤»¤¤¤é¡§¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£
¤·¤ç¤¦¡§º£¤Ï¤â¤¦¹¥¤¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£½Ð²ñ¤¤¤¿¤Æ¤Î»þ¤ÏÎø°¦´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¿¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Ö¤ªÁ°²¿¤·¤Æ¤ó¤À¡¢¤½¤ó¤ÊºÇÄã¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¡¢¤ª¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½2¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤·¤ç¤¦¡§°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡È½ÏÇ¯É×ÉØ¡É¡ª
¤»¤¤¤é¡§¤ª¡Á¡¢³Î¤«¤Ë¤¤¤¤¤Í¡£»ä¤Ï¤ª¸ß¤¤ÁÇÄ¾¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ê¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤ç¤¦¡õ¤»¤¤¤é¡§¤·¤ç¤¦¤»¤é¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¡¼¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡©¤»¤¤¤é¤Î¾Ð´é¤¬¥¥é¥¥éµ±¤¯¡ª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÌÏÍÍ
¢£¤Þ¤ë¤Ç¡È¥Õ¥¡¥ó¡É¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤é¡Öµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤·¤ç¤¦¡§¤¹¤´¤¤ÌÀ¤ë¤¤»Ò¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥µ¥óÊÔ¤è¤ê¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£
¤»¤¤¤é¡§¤¦¤ó¡¢³Î¤«¤Ë¡£
¡½¡½¤»¤¤¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¥×¥µ¥óÊÔ¤«¤é²¿¤«ÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§³°¸«¤À¤Ã¤¿¤éÈ±¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Å¤á¤Ë¤·¤Æ¡£¤¢¤È¤ÏÁ°²ó¡¢¤¢¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÀäÂÐ¡ÖÁÇ¤ò½Ð¤·¤Æ¤³¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥Û¥¢¥Ò¥óÊÔ¤ò¸«¤Æ¡¢¤·¤ç¤¦¤¯¤ó¤Î¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«µ¤¸¯¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤·¤ç¤¦¤¯¤ó¤¬Íè¤¿½Ö´Ö¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§¡ÊÍè¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ËÍè¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¡£»ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤Ï¤â¤¦¡¢¤Û¤Ü¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ê·ÑÂ³¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤¦¤Á¤À¤±¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎºÇ¸å¤ËÍè¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¤»¤¤¤é¡§ËÜÅö¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤ÇÊüÁ÷¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2Çñ3Æü¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀ³Î¤Ë¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ³Î¿®¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡£
¤»¤¤¤é¡§ºÇ½é¤Î»þ¤Ë¤â¤¦»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Æ¤¯¤¦¤Á¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¹ç¤¦¤·¡¢µï¿´ÃÏÎÉ¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£·ë¹½ÁÇ¤ÇÏÃ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤ç¤¦¡§ËÍ¤Ï2ÆüÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¹ÔÆ°¤Ç¥Þ¥ê¥ó¥Ð¥¤¥¯¤òËÍ¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤»¤¤¤é¤Á¤ã¤ó¤¬¸å¤í¤ËÄÏ¤Þ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡ÖÀäÂÐ¤³¤Î»Ò¤È¤³¤ì¤«¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È¤«¡Ä¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é°Õ¼±¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤¬½Ð¤»¤ë¿Í¡É¡©
¤·¤ç¤¦¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁêÀ¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤»¤¤¤é¤Ï´é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆâÌÌÅª¤Ë¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»Ò¤Ç¡¢µï¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÁêÀ½Å»ë¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤Ç¤¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤è¡¢»ä¡£¡Ê¤·¤ç¤¦¤¯¤ó¤¬¡ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤«¡£¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤»ý¤Á¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ÏÅÁ¤¨ÀÚ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÅÁ¤¨ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤ç¤¦¡§ËÍ¤Ï¤â¤¦Á´Á³À®Î©¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤»¤¤¤é¡§¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Þ¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£¤¢¤È¤Ï¼þ¤ê¤¬¾ï¤Ë¸«¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éËÜÅöÂç¿Í¤Îµ¤¸¯¤¤¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤«¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤·¤ç¤¦¡§¤Õ¡Á¡Á¡Á¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ÅÁð¤È¤«¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉÊ¤Î¤¢¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¡£¤½¤ì¤È¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¹¤è¤Í¡£¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Æ¡£°Â¿´¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤»¤¤¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤È¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤·¤ç¤¦¡§ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤È¤«¤âÊÑ¤Ë¹ÎÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÈÝÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µÕ¤ËÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§¤Þ¤¸¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡£
¤·¤ç¤¦¡§¤Ê¤¤¤Í¤¨¡£¤Ç¤â¡¢ºòÆü¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤»¤¤¤é¤Î¸µµ¤¤µ¤¬¤µ¡¢¿²ÉÔÂ¤Ç¤¦¡¼¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡£¤Ç¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤â¤ó¤Í¡£¤»¤¤¤é¤ÏÌë·¿¤À¤«¤é¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤Ç¥¥å¥ó¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤·¤ç¤¦¡§´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤¿»þ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤»¤¤¤é¡§µÞ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÅÅÏÃ¤Î»þ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤ÀÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤ç¤¦¡§ÅÅÏÃ¤À¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£#1¤Î¼«Ê¬¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤ªÁ°²¿¤·¤Æ¤ó¤À¡¢¤½¤ó¤ÊºÇÄã¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¡¢¤ª¤¤¡×
¡½¡½Î¹Ãæ¤Ç1ÈÖµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§2ÆüÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¹ÔÆ°¤Ç¥Þ¥ê¥ó¥Ð¥¤¥¯2¿Í¤Ç¾è¤Ã¤¿»þ¤¬¤¹¤´¤¤°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤ç¤¦¡§ËÍ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤»¤¤¤é¡§¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»ä¡£¤½¤ì¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é2¿Í¤Ç¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§¤ª¸ß¤¤Àä¶«·Ï¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡£¤¢¤È²¿¤À¤í¤¦¤Í¡©
¤·¤ç¤¦¡§´Ú¹ñ¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡©
¤»¤¤¤é¡§´Ú¹ñ¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª´Ú¹ñÎÁÍý¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤â¤·¤¿¤¤¤·¡£
¤·¤ç¤¦¡§ËÍ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤¤¤Ê¡£Æ°²èÊÔ½¸¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤ÆÆ°²èºî¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤Ï2¿Í¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤·¤ç¤¦¡§ËÍ¤Ï¿Æ¤È²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤»¤¤¤é¡§¤Þ¤¸¤Ç!?ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡½¡½ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤·¤ç¤¦¡§Á´Á³¡£²ÈÂ²¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÈÂ²¤âí´í°¤Ê¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¤»¤¤¤é¡§»ä¤â²ÈÂ²¤È¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤»¤¤¤é¤Ã¤Æ·ë¹½Îø°¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊÎø°¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Îø°¦¤ÎÌÌ¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿»þ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¤»¤¤¤é¡§¸µ¡¹»ä¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤·¤ç¤¦¤¯¤ó¿ä¤·¤Ç¡¢ Á°²ó¤ÎÎ¹¤â°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö·ÑÂ³¤Ç¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÏÃ¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤ç¤¦¡§¤»¤¤¤é¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÅÅÏÃ±Û¤·¤Ç¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤â²ÈÂ²Á´°÷¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éã¿Æ¤âÄï¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹¥°õ¾Ý¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤»¤¤¤é¡§2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î1¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÉôÊ¬¡Ë¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Âç¿Í¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤¨¤¿¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤¹¤´¤¤¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¡¢µ¤¸¯¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤ç¤¦¡§¤½¤ó¤Ê¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤¿¤ó¤«¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÛ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö²¶¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤»¤¤¤é¡§¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£
¤·¤ç¤¦¡§º£¤Ï¤â¤¦¹¥¤¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£½Ð²ñ¤¤¤¿¤Æ¤Î»þ¤ÏÎø°¦´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¿¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Ö¤ªÁ°²¿¤·¤Æ¤ó¤À¡¢¤½¤ó¤ÊºÇÄã¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¡¢¤ª¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½2¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤·¤ç¤¦¡§°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡È½ÏÇ¯É×ÉØ¡É¡ª
¤»¤¤¤é¡§¤ª¡Á¡¢³Î¤«¤Ë¤¤¤¤¤Í¡£»ä¤Ï¤ª¸ß¤¤ÁÇÄ¾¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ê¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤ç¤¦¡õ¤»¤¤¤é¡§¤·¤ç¤¦¤»¤é¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¡¼¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª