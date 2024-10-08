àµÕ£±£°·îÃËá¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÈãÈ½¤ÈÍîÃÀ¡¡£±£°·î·ù¤¤¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¹¶·â¥Ð¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡×
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£µ²óÀïÀ©¡ËÂè£²Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅìÃÏ¶è£±°Ì¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÃæÃÏ¶è£²°Ì¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ë£²¡½£´¤ÇÇÔ¤ì¡¢£±¾¡£±ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£´£´ÂÇÅÀ¤Ç£²´§¤Ëµ±¤¤¤¿¼çË¤¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï£¸²ó¤ÎÂè£´ÂÇÀÊ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÆâÌî°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢£³ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±»Íµå£±»°¿¶¡£Âè£±Àï¤Ç¤Ï£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ£³»°¿¶¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²»î¹ç¤Ç£·ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£´»°¿¶¤ÎÂÇÎ¨£±³ä£´Ê¬£³ÎÒ¤È¥Ð¥Ã¥È¤ÏÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²øÊª¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¤ÏÁ´¤¯¤ÎÊÌ¿Í¤È²½¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÏÍîÃÀ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â°ìÀÆ¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£¶£²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï£±£¶ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤ÈÊ³¤ï¤º¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë¥¹¥¤¡¼¥×¤ò¿©¤é¤Ã¤¿£²£°£²£²Ç¯¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢£±£°·î¤Î¾¡Éé¼å¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï£±£°·î¤Î±¿Ì¿¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£´£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£±Ê¬£±ÎÒ¤È¶ìÀï¡£¡Ö¥ä¡¼¥É¥Ð¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Ð¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö£±£°·î¤ËÈà¤¬¤è¤ê°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Èà¤Î¸÷¤ê¤Ï¤Á¤é¤Ä¤¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÃ²¤¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃì¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤òÌÏÊï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ë£³ÅÙµ±¤¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê³Î¼Â¤È¤µ¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î£²£±£²¾¡º¸ÏÓ¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤À¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£±£³¾¡£±£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£´£¹¤È¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡££²£±¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£·£·¤ÈÌµÁÐ¤·¤¿£²£°£±£´Ç¯¤Ï£±£°·î¤Ë¤Ê¤ë¤È£°¾¡£²ÇÔ¡¢£±£²²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¤Æ£±£±¼ºÅÀ¤ÈÌµ»Ä¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ïº¸Â¿Æ»Ø¤ÎÉé½ý¤Ç¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè£³Àï¤ÏÉñÂæ¤òÅ¨ÃÏ¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë°Ü¤·¡¢£¹Æü¡ÊÆ±£±£°Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï²÷²»¤ò¶Á¤«¤»àµÕ£±£°·îÃËá¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÊÖ¾å¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¡¡