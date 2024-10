Xdinary Heroes ジュヨン、5thミニアルバム「LIVE and FALL」個人コンセプトフォト＆映像を公開

Xdinary Heroesのジュヨンが、新しいアルバムの個人予告イメージで見れば見るほど夢中になる魅力をアピールした。JYPエンターテインメントは公式SNSチャンネルを通じてゴニル、ジョンス、ガオン、O․de、ジュンハンの個別イメージを順次公開した。8日の正午には最後の走者であるジュヨンのコンセプトフォトと「It's REAL ME」と題した映像を公開した。

写真でジュヨンは穏やかな光の下で奥ゆかしい瞳でおぼろげな雰囲気を醸し出し、もう一つのコンセプトでは青空を背景に余裕を満喫しながら自由な青春の姿を表現した。20代青年であり、アーティストととしての考えと感情を盛り込んだ「It's REAL ME」の映像では、「自分の人生に最後の一時間が与えられるとしたら?」という質問に「大切な人と幸せな時間を過ごしたいし、最後の瞬間の物語を盛り込んだ音楽を世の中に残したい」と、真剣に語った。ニューアルバム「LIVE and FALL」には、タイトル曲「Night before the end」をはじめ、新曲「FEELING NICE」「XYMPHONY」「XH_WORLD_75」などの新曲と、「2024 Xperiment Project」の一環であるデジタルシングルシリーズ「Open ♭eta」を通じて公開された「Save me」「少年漫画」「iNSTEAD!(Feat.YB ユン・ドヒョン)」「LOVE and FEAR」まで、全8曲が収録される。メンバー全員がニューアルバムの楽曲制作に多数参加した。Xdinary Heroesの5thミニアルバム「LIVE and FALL」は14日午後6時に発売される。11月15日〜17日には、ソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園オリンピックホールにて“韓国での公演6連続完売”を達成した単独コンサート3回を開き、今年開催したコンサートシリーズ「Closed ♭eta」より規模が2倍も大きくなった会場で観客と特別な思い出を作る。