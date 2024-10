チョン・ヘイン、FNCエンターテインメントと3度目の再契約を締結「スタートから続く厚い信頼」

俳優のチョン・ヘインが、FNCエンターテインメント(以下、FNC)と再契約を締結した。今年でデビュー11周年を迎えたチョン・ヘインは、初めて専属契約を締結したFNCと3度目の再契約を決定し、義理堅さを見せつけた。FNCは「チョン・ヘインと最初のスタートから現在まで、そしてこれからの日々まで共に歩むことができ、本当に嬉しく思う。彼とはお互いを尊重し合い、厚い信頼を築いてきた特別な関係だ。チョン・ヘインが今後も俳優としてできるすべての活動に専念できるよう、積極的な支援を約束する」とコメントした。

2013年にデビューしたチョン・ヘインは、今年でデビュー11周年を迎えた。FNCが育てた俳優第1号でもある彼は、様々な作品を通じて、代替不可能な俳優に成長した。ドラマ「よくおごってくれる綺麗なお姉さん」「ある春の夜に」などの作品に出演し、繊細な感情表現で“恋愛ドラマ職人”に生まれ変わり、「D.P.−脱走兵追跡官−」と「コネクト」シリーズでは驚くべき熱演を披露した。また、最近韓国で公開された映画「ベテラン2」で初めてヴィラン(主人公に対抗する悪役)のキャラクターを演じたチョン・ヘインは、“瞳孔演技”“眼光演技”などの修飾語で注目を集め、完璧なキャラクター表現力をアピールした。さらに、初のラブコメディジャンルに挑戦したドラマ「となりのMr.パーフェクト」では、幼なじみとの心ときめくロマンスを描き、ギャップのある魅力で好評を博した。多数の作品を通じて、“信頼できる俳優”として挙げられているチョン・ヘインは、20日に日本でファンミーティング「2024 JUNG HAEIN FANMEETING IN JAPAN 〜FALLING WITH YOU〜」を開く。そして11月2日、バンコクを皮切りにグローバルファンミーティングツアー「JUNG HAE IN FAN MEETING “OUR TIME”」を開催し、各国のファンと特別な時間を過ごす予定だ。