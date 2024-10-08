µþÅÔ¡¦ÂçµÜ±Ø¤¹¤°¡£¡Ø¤Õ¤ëÎ¤¡Ù¤ÎÌ¾Êª¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤òµá¤á¤Æ
¡¡ÉáÃÊ¡¢µï¼ò²°¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤·¤«°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤³¤½¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºåµÞµþÅÔÀþ¡¦ÂçµÜ±Ø3ÈÖ½Ð¸ý¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¡£¥Ó¥ë¤Î3³¬¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÈâ¤¬³«¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦¡Ø¤Õ¤ëÎ¤¡Ù¤ÎÀ¤³¦¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÄÌ¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¥Ó¡¼¥ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥º¥é¥Ã¤ÈÅ½¤é¤ì¤¿²«¿§¤¤Ã»ºý¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¡£
¡¡Ì¾Êª¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤À¡£¤ê¤ó¤´¡¢Íü¡¢µðÊö¡Ä¤¶¤Ã¤È¸«¤Æ¤â·Ú¤¯10¼ï°Ê¾å¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¤³¤ì»î¤·¤¿¤ê¡¢ÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦ÎÁÍýÄ¹¤Î½ÂÃ«ÌÀ¹¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤È¤¤É¤¤ÇÉÊ½ñ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È°ì¤Ä¤º¤Ä¤Ë¥ì¥·¥Ô¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥«¥Ã¥È¤Î»ÅÊý¡¢¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¤â¤Î¡¢¤ª¤í¤·¶â¤Ç¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¾ÆÃñ¤äÉ¹¤ÎÆþ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢ºÇ¸å¤Ë¥¶¥ë¤ÇßÉ¤¹¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤â¤Î¤â¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÌÊª¤ÎÆÃÀ¤òÂª¤¨¡¢¤½¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÈþÌ£¤·¤µ¤òµá¤á¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢²ÌÊª¤¬ìÔÂô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿Ç»¸ü¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¤Õ¤ëÎ¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤âÎ©ÇÉ¤Ê°ìÉÊ¤Ê¤Î¤À¡£²È¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Û¤«¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤ò¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡ÎÁÍý¤ÎÉÊ½ñ¤¤Ï¡¢Âç¿Í¤¬Î¾¼ê¤ÇÊú¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥Ü¡¼¥É¤Ë¡¢¤®¤Ã¤·¤ê¤È¼ê½ñ¤¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡ÈÆüÂØ¤ï¤ê¡É¤À¤±¤Ç·Ú¤¯50¼ïÄ¶¤¨¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¶Ã¤¯¡£
¡¡ÎÁÍý¤â¥É¥ê¥ó¥¯¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤Êµï¼ò²°¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¹ç¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Øµï¼ò²° ¤Õ¤ëÎ¤¡Ù
½»½ê¡¿µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌÂçµÜÅìÆþ¥ëÎ©ÃæÄ®478 Ä»µï¥Ó¥ë 3³¬
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ï¡¢´ØÀ¾¤Î¿©»¨»ï¡Ö¤¢¤Þ¤«¤é¼êÄ¡¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤«¤é¼êÄ¡¡áhttps://www.amakaratecho.jp/amakaratecho/
¡¡ºåµÞµþÅÔÀþ¡¦ÂçµÜ±Ø3ÈÖ½Ð¸ý¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¡£¥Ó¥ë¤Î3³¬¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÈâ¤¬³«¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦¡Ø¤Õ¤ëÎ¤¡Ù¤ÎÀ¤³¦¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÄÌ¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¥Ó¡¼¥ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥º¥é¥Ã¤ÈÅ½¤é¤ì¤¿²«¿§¤¤Ã»ºý¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¡£
¡¡Ì¾Êª¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤À¡£¤ê¤ó¤´¡¢Íü¡¢µðÊö¡Ä¤¶¤Ã¤È¸«¤Æ¤â·Ú¤¯10¼ï°Ê¾å¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¤³¤ì»î¤·¤¿¤ê¡¢ÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦ÎÁÍýÄ¹¤Î½ÂÃ«ÌÀ¹¤µ¤ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤È¤¤É¤¤ÇÉÊ½ñ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È°ì¤Ä¤º¤Ä¤Ë¥ì¥·¥Ô¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÌÊª¤ÎÆÃÀ¤òÂª¤¨¡¢¤½¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í°Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ò¤¿¤¹¤é¤ËÈþÌ£¤·¤µ¤òµá¤á¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢²ÌÊª¤¬ìÔÂô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿Ç»¸ü¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¤Õ¤ëÎ¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤âÎ©ÇÉ¤Ê°ìÉÊ¤Ê¤Î¤À¡£²È¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Û¤«¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤ò¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡ÎÁÍý¤ÎÉÊ½ñ¤¤Ï¡¢Âç¿Í¤¬Î¾¼ê¤ÇÊú¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥Ü¡¼¥É¤Ë¡¢¤®¤Ã¤·¤ê¤È¼ê½ñ¤¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡ÈÆüÂØ¤ï¤ê¡É¤À¤±¤Ç·Ú¤¯50¼ïÄ¶¤¨¡£¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¶Ã¤¯¡£
¡¡ÎÁÍý¤â¥É¥ê¥ó¥¯¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤Êµï¼ò²°¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¹ç¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Øµï¼ò²° ¤Õ¤ëÎ¤¡Ù
½»½ê¡¿µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌÂçµÜÅìÆþ¥ëÎ©ÃæÄ®478 Ä»µï¥Ó¥ë 3³¬
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ï¡¢´ØÀ¾¤Î¿©»¨»ï¡Ö¤¢¤Þ¤«¤é¼êÄ¡¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤«¤é¼êÄ¡¡áhttps://www.amakaratecho.jp/amakaratecho/