「Emoji Stats for Bluesky 🦋」はBluesky全体での絵文字登場回数を集計して言語別のランキング形式で確認できるウェブサイトです。言語別の絵文字使用傾向が分かって面白そうだったので、使ってみました。Emoji Stats for Bluesky 🦋上記のリンクをクリックしてEmoji Stats for Bluesky 🦋にアクセスすると、Bluesky全体の絵文字登場回数ランキングが表示されます。

登場回数1位の絵文字は「😭」で、記事作成時点では363万回以上使われていました。2位以降には「🌱」「😂」「🤣」が続きます。1位と2位には3倍以上の開きがあり、世界全体で「😭」がかなり人気なことが分かります。日本語だと1位は「✨」で、「😭」は2位でした。英語では「😭」に続いて、「🟩」が2位にランクインしていました。各絵文字をクリックすると、Bluesky内で当該絵文字を検索できるので、緑色の四角形が一体どんなポストに使われているのか確かめるべく「🟩」をクリックしてみます。Blueskyのポストのうち、英語で投稿された「🟩」を含むポストの検索結果が表示されました。検索結果を見ると、単語当てゲーム「Wordle」の結果報告ポストがズラリと並んでいました。英語ポストに「🟩」が多く登場するのも納得です。ちなみに、X(旧Twitter)では絵文字を独自フォントで表示するためスマートフォンやPCでも同じ見た目が維持されますが、Blueskyではシステムのフォントを使って絵文字を表示するため環境ごとに見た目の差が生じます。例えば、「🦋」という絵文字を含む投稿をiPhoneで閲覧すると、以下のように青色のチョウが表示されます。Pixel 9で閲覧すると、オレンジ色のチョウが表示されました。Windowsだとこんな感じ。Blueskyでは環境ごとに絵文字の見た目が異なるため、絵文字を多用した職人芸的ポストを投稿する際は注意が必要です。