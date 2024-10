ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、程よい透け感で食卓をコーディネートできる「スヌーピー」音符柄レースのラミネート防水テーブルクロスを紹介します!

ベルメゾン「スヌーピー」音符柄レースのラミネート防水テーブルクロス

サイズ・価格:

・約140×140cm 3,990円(税込)

・約140×170cm 4,990円(税込)

・約140×210cm 5,990円(税込)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

食卓に愉快な音楽が聴こえてきそうな、「スヌーピー」デザインの「音符柄レースのラミネート防水テーブルクロス」がベルメゾンから登場。

五線譜や音符で遊ぶ「スヌーピー」が愛らしく、程よい透け感を楽しめるレース生地を使っています☆

端は切りっぱなし仕様で、食卓似合わせて選べる3サイズを展開。

表面はラミネート加工を施しているので、水をこぼしたり汚したりしても、さっと拭き取って使えます!

程よい透け感のレース素材で、音符柄が楽しい防水テーブルクロス。

「スヌーピー」音符柄レースのラミネート防水テーブルクロスは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて発売中です☆

