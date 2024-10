シンガーソングライターのhitomi(48)がインスタグラムを更新。同年代に活躍した女性ボーカルとの2ショットが話題になっている。

hitomiの投稿に登場したのは、音楽ユニット・Do As Infinityの伴都美子(45、熊本県山都町出身)。hitomiはDo As Infinityの25周年記念ライブに訪れたようで、「Do As Infinity25th Anniversary Liveに行ってきましたー!伴ちゃんの素晴らしい歌声!もちろん亮くんもギターが最高でした! 2枚目は爛肇潺確匹った〜瓩肇魯阿靴申峇屐廚箸靴董楽屋で抱き合う写真や、ギターの大渡亮との写真を紹介した。

この投稿にSNSでは「最高な写真」「可愛い過ぎる」「めちゃくちゃ楽しそう」「伴さん素敵すぎる」「ふたりともマジ美人」「時が止まったふたり」「歌姫の共演!」「懐かしぎる」などの声が寄せられた。

hitomiは、「CANDY GIRL」(95年)、「LOVE 2000」(00年)など、数々のヒット曲で知られ、現在は4児の母。伴は「Oasis」「冒険者たち」「陽のあたる坂道」などで知られる「Do As Infinity」(99年結成)のボーカル。現在は2児の母。