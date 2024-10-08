¤«¤Ä¤Æ°ìÀ¤É÷óÓ¤Î2¿Í¤Î²ÎÉ±¡ÄÇ®¤¹¤®¤ëÊúÍÊ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥Þ¥¸Èþ¿Í¡×¡Ö²û¤«¤·¤®¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îhitomi(48)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡hitomi¤ÎÅê¹Æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Do As Infinity¤ÎÈ¼ÅÔÈþ»Ò(45¡¢·§ËÜ¸©»³ÅÔÄ®½Ð¿È)¡£hitomi¤ÏDo As Infinity¤Î25¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖDo As Infinity25th Anniversary Live¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ªÈ¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¡ª¤â¤Á¤í¤óÎ¼¤¯¤ó¤â¥®¥¿¡¼¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡2ËçÌÜ¤Ïà¥È¥ß¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Áá¤È¥Ï¥°¤·¤¿½Ö´Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢³Ú²°¤ÇÊú¤¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ä¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÂçÅÏÎ¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÈ¼¤µ¤óÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥Þ¥¸Èþ¿Í¡×¡Ö»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö²ÎÉ±¤Î¶¦±é¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡hitomi¤Ï¡¢¡ÖCANDY GIRL¡×(95Ç¯)¡¢¡ÖLOVE 2000¡×(00Ç¯)¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Ï4»ù¤ÎÊì¡£È¼¤Ï¡ÖOasis¡×¡ÖËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¡×¡ÖÍÛ¤Î¤¢¤¿¤ëºäÆ»¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖDo As Infinity¡×(99Ç¯·ëÀ®)¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡£¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¡£