¡ÖÉÔ°Õ»£¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡Ä¡×28ºÐ¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥Èà¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÇË´é¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡¡½÷À¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉÔ°ÕÂÇ¤Á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë½ÂÃ«Æäºé¤ÎÇË´é¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À..ÉÔ°Õ»£¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¾Ð´é¤Ï..¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬²æ¤é¤¬½ÂÃ«Æäºé..¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¤Þ¤Â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÊÂ¸ºß¡×¡Ö¤³¤Î¾Ð´é¼é¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤Éµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë(back number¤µ¤ó¤Î²Î»ì¤ÎÍÍ¤Ê)¤È¤¤¤¦¶¯¤µ¤ò»ý¤Ä¤³¤ÎÊý¡£°ìÀ¸¿®Íê¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡½ÂÃ«¤Ï¤³¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤¨¤ÆÂç¹¥¤¿Í¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡Á¤¢¤È´ò¤·¤¹¤®¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÄº¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¡¢¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¤¤¢¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¿®Íê¤·¹ç¤¨¤ë¤ªÆó¿ÍÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤Ê¤®¤Á¤ã¤óÂç¾Ð´é¤ä¤Ê¤¢¡¼¡×¡Ö¹ÓÀî¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¡ª¤«¤ï¤¤¤¤♡¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£