ロイ・キム、ニューシングル「If You Ask Me What Love Is」コンセプトフォト＆ショートフィルムを公開

歌手のロイ・キムが、秋のロマンを込めたコンテンツでカムバックへの期待を高めている。ロイ・キムは最近、公式SNSを通じて16日に発売されるニューシングル「If You Ask Me What Love Is」のコンセプトフォトとショートフィルム2種を公開した。コンセプトフォト第1弾の中のロイ・キムは、ベーシックなホワイトのTシャツとデニムパンツの組み合わせで、カジュアルなムードを醸し出している。落ち着いた魅力を生かしたファッションと共に、少し乱れた髪、飾らない穏やかな笑顔が、ロイ・キムの清楚なビジュアルを完成させる。

また、コンセプトフォト第2弾は、秋の季節感が漂うトーン&ムードで、深みのある雰囲気が盛り込まれた。レトロな雰囲気とブラックニットのスタイリング、物思いにふけった表情の演出が、ロイ・キムの魅力を倍増させている。彼の日常を収めたようなコンセプトフォトが、ロマンチックな感受性を刺激する。新曲の英語の歌詞の一部も書かれており、目を引いた。さらに、ショートフィルムの柔らかくも力強いピアノのサウンドもクセになる。短いパートだが、甘いメロディーがこの秋を彩る感性バラードを予告し、音楽ファンの期待を高めている。「If You Ask Me What Love Is」は、本当の愛を夢見る人達に響きを与えるロイ・キム流の感性バラードで、誰もが一度は経験したようなストーリーを込めた歌詞で、穏やかな共感を届ける“愛の指針書”になる見通しだ。ロイ・キムは16日の午後6時、ニューシングル「If You Ask Me What Love Is」をリリースし、12月7日と8日の2日間、ソウル・オリンピック公園ハンドボール競技場にて、コンサート「Roy actually」を開催する。