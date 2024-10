ILLIT、2ndミニアルバム「I′LL LIKE YOU」トラックビデオを公開

ILLITが、トレンディで愛らしい雰囲気を予告した。昨日(7日)、ILLITは公式チャンネルを通じて2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」のトラックビデオ5本を公開した。それぞれの映像には、新曲の演奏曲(Instrumental)の一部が収められ、各曲の雰囲気に合う可愛らしい感性のグラフィックや背景が目を引いた。特にタイトル曲「Cherish(My Love)」のトラックビデオが注目を集めた。同曲は中毒性のあるビートが特徴で、ヒット曲の誕生を予感させた。彼女たちは「あなたの気持ちは気になるけれど、それよりもあなたが好きな私の気持ちが大切だ」と歌う。

また、ラブリーな感性が際立つ最初のトラック「I'll Like You」とハツラツとした魅力の「IYKYK(If You Know You Know)」、夢幻的な雰囲気の「Pimple」、ユニークな電子音が耳をとらえる「Tick-Tack」まで、それぞれ異なる個性を込めたサウンドが公開され、ニューアルバムへの期待を高めた。ILLITの2ndミニアルバム「I'LL LIKE YOU」は21日午後6時、全世界で同時発売となる。