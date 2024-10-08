¡Ö¥ª¥ì¤¬¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×»Ø¼¨¤¬Åª³Î¡¢¿Æ¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤»ØÆ³°å¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«¿®Ëþ¡¹¡¿¥ª¡¼¥Ù¥ó¡ß¥Í¡¼¥Ù¥ó¤
¡Ø¥ª¡¼¥Ù¥ó¡ß¥Í¡¼¥Ù¥ó¡Ù¡Ê¤Á¤ó¤Í¤ó¡§¸¶ºî¡¢Ç½°ì¥Ë¥§¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û¾®»ù°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤ò»Ö¤·¡¢¸¦½¤°å¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¡¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿Èþµ®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¶ÍÍ¥Ù¥Æ¥é¥ó(¼«¾Î)»ØÆ³°å¤ÎÌ¾±Û¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«¿®Ëþ¡¹¤ÇÅª³Î¤Ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦Ì¾±Û¤ËÈþµ®¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤¬¡½¡½¡©¤Ø¤Ã¤Ý¤³¸¦½¤°å¤È²¶ÍÍ»ØÆ³°å¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ì»ØÆ³°å¤È¤ª¤Ã¤È¤êÌþ¤··Ï¸¦½¤°å¡£ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ë»ØÆ³°å¡ß¸¦½¤°åÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤«¤®¤ê¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¡ª¡Ø¥ª¡¼¥Ù¥ó¡ß¥Í¡¼¥Ù¥ó¡Ù¤Ï¡¢¸½Ìò¾®»ù²Ê°å¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡¢Ë»¤·¤¯¤â³Ú¤·¤¤¸¦½¤°å¡õ»ØÆ³°å¤Î½¤¹Ô¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¹¡£