ドラムパートを自在に操れる新機能！AlphaTheta「DDJ-GRV6」

AlphaThetaは、自在にリミックスできる新機能を搭載し、rekordboxとSerato DJ Proに対応した4ch DJコントローラーDDJ-GRV6を2024年10月18日に発売します。

AlphaTheta「DDJ-GRV6」

商品名 :4ch パフォーマンス DJコントローラー

型番 :DDJ-GRV6

希望小売価格:132,000円(税込)

発売日 :2024年10月18日

●商品サイトURL

https://bit.ly/4eEb2oj

●商品ウォークスルー動画

AlphaThetaは、自在にリミックスできる新機能を搭載し、rekordboxとSerato DJ Proに対応した4ch DJコントローラーDDJ-GRV6を2024年10月18日に発売。

DDJ-GRV6に搭載されたGROOVE CIRCUITは、rekordboxを使用してドラムパートを自在に操ることができる革新的な機能です。

これを使えば、再生中の楽曲のドラムパートを異なるジャンルやスタイルのドラムパートと入れ替えたり、エフェクトを加えたりすることが可能になり、従来のDJ機器では実現できなかった自分だけの音楽を簡単に演奏できるようになります。

また、Serato DJ Pro使用時は、STEMS FX機能が使用でき、分離したSTEMにエフェクトをかけることでリミックスパフォーマンスが可能です。

さらに、DDJ-GRV6では、多くのクラブで使用されている同社製フラグシップ機器の操作を体感できるレイアウトを採用したほか、より直感的で迅速な選曲が可能となる2つの革新的な機能SMART ROTARY SELECTORとDISCOVERを搭載されています。

加えて、PC/Macの他にモバイルデバイスアプリにも対応しているため、お好みのデバイスですぐにDJを始めることができます。

DDJ-GRV6は、GROOVE CIRCUITという革新的な機能と、クラブスタンダードの操作感を兼ね備えた、次世代のDJコントローラーです。

<ドラムパートを自在に操り、新たな楽曲が創作できるGROOVE CIRCUIT機能>

GROOVE CIRCUITはシンプルなボタン操作だけで、簡単にリミックスを作成できる機能です。

再生中の楽曲のドラムパートを別のドラムループと入れ替えて、既存の楽曲を異なるジャンルやスタイルに変えることができます。

また、ドラムパートにエフェクトをかけることができるので、思うがままにフィルインやビルドアップ、ブレイクダウンを作成できます。

ドラムパートを自由に操ることで、自分だけのリミックスを自由自在に演奏することができます。

※GROOVE CIRCUIT機能はrekordbox for Mac/Windows のみで使用可能です。

※rekordbox for iOS/Androidをお使いの場合は、GROOVE CIRCUITの替わりにSAMPLERなどの機能が使用可能です。

※Serato DJ Proをお使いの場合は、GROOVE CIRCUITの替わりに後述のSTEMS FX機能が使用可能です。

■GROOVE CIRCUIT機能詳細

DRUM SWAP

デッキにロードしている楽曲のドラムパートを、別のドラムループ音源とボタン一つで入れ替えることができます。

DDJ-GRV6購入後、すぐに楽しめるようにさまざまなジャンルのドラムループ音源を40種類用意しました。

DRUM ROLL/TRANS

ドラムパートにROLLまたはTRANSのエフェクトをかけることで、即興的にドラムロールを作成し、楽曲のつなぎ目にフィルインを追加したり、ビルドアップを簡単に作成することが可能です。

DRUM RELEASE

ドラムパートにRELEASE FXをかけて、簡単にブレイクダウンを作ることができます。

CAPTURE

デッキにロードされている楽曲のドラムパートのみを取り出すことができ、別の楽曲のドラムパートとして使うことができます。

ドラムパートを自在に操り、新たな楽曲が創作できるGROOVE CIRCUIT機能

<最新のクラブスタンダードモデルのDJ操作マナーを体感できるレイアウト>

本格的なスクラッチプレイが楽しめる大型ジョグを搭載し、同社フラグシップモデルのマルチプレーヤーCDJ-3000同様にジョグの上部に8個のPERFORMANCE PADSを配置しました。

さらに、ミキサー部のBEAT FXにCH SELECTボタンを搭載したことで、現行のクラブスタンダードモデルであるCDJ-3000やDJM-A9の操作マナーでの演奏が可能になります。

クラブでの演奏を想定した自由自在なスクラッチプレイと、パッドやエフェクト演奏を融合させたダイナミックなパフォーマンスを楽しめます。

<曲選びに革新をもたらすSMART ROTARY SELECTORとDISCOVER機能>

DDJ-GRV6は、新機能であるSMART ROTARY SELECTORを搭載しています。

rekordbox for Mac/Windows ver.7と組み合わせることで、従来の回転やプッシュ操作に加え、上下左右に倒す操作も可能となりました。

左右の操作でメディアブラウザ、ツリービュー、トラックリストを直感的に移動でき、上下の操作でプレイリストやコレクション内を高速に移動できます。

これにより、膨大なライブラリの中から目的の曲に素早くたどり着くことができるようになります。

さらに、DISCOVERボタンを押せば、おすすめの楽曲を一覧表示するTrack Suggestionに素早くアクセスし、思いがけない楽曲の再発見や新しい楽曲に出会うことも可能です。

※DDJ-GRV6のDISCOVER機能はrekordbox for Mac/Windowsのみで使用可能です。

<Serato DJ ProのSTEMS FXでリミックスパフォーマンスが可能>

DDJ-GRV6はSerato DJ Proにも対応しており、STEMS FX機能が利用できます。

楽曲をドラム・ベース・ボーカル・メロディに分離したSTEMそれぞれに、ROLL、TRANS、ECHO OUT、DELAYなどのエフェクトをかけることができるので、これまで以上にクリエイティブな音楽表現が可能になります。

また、同梱されているオーバーレイシートを装着することで、各操作子をSTEMS FX専用の機能名称に変更できるため、より直感的に機能を使うことができます。

<お手持ちのPC/Mac、モバイルデバイスでDJを楽しめるマルチデバイス対応>

DDJ-GRV6はrekordbox for Mac/Windowsだけでなく、rekordbox for iOS/Androidでの演奏も可能です。

モバイルデバイスを接続して、様々なシーンでDJプレイを楽しめます。

※本機はBluetooth(R)接続には対応していません。

※rekordbox for iOS/Android使用時は本機の1ch、2chのみ使用できます。

<直感的な操作性と洗練されたデザインを融合>

DDJ-GRV6は、マットブラックを基調とし、人間工学に基づくユーザビリティに優れたデザインを採用しています。

多彩な機能を備えながらも、必要最小限の表示とインジケーターにより、使いたい機能に直感的にアクセスできます。

さらに、DDJ-GRV6の特徴であるGROOVE CIRCUIT機能は、パッドの上部に段差をつけてレイアウトされており、ジョグ操作時に手が干渉することなく、スタンダードなDJミキシングと創造的なパフォーマンスの両立が可能です。

<その他の特長>

・STEMSモードおよびSTEM ISO(rekordbox for Mac/Windows, Serato DJ Pro)に対応

・USB Type-C端子を搭載

・USBバスパワー駆動(スマートフォンを使用の際は、別途電源供給が必要です)

・チャンネル毎に独立したDECKボタンの搭載

・BOOTH出力搭載(RCA)

・1系統のマイク入力搭載

・製品延長保証サービスAlphaTheta Care対象

【商品の仕様】

対応ソフトウェア :rekordbox for Mac/Windows

rekordbox for iOS/Android

Serato DJ Pro

周波数特性 :20 Hz 〜 20 kHz (USB)

S/N比:104 dB (USB)

全高調波歪率 :0.003 % (USB)

入力/出力端子 :●入力

MIC × 1(1/4 inch TRS jack × 1)

●出力

MASTER × 2 (1/4 inch TRS jack × 1, RCA × 1)

BOOTH × 1 (RCA × 1)

PHONES × 2 (1/4 inch stereo jack ×1,

3.5 mm stereo mini jack × 1)

●USB

USB Type-C × 2

電源 :DC 9 V, 3.0 A (USB電源アダプター)

DC 5 V, 1.5 A (USBバスパワー)

最大外形寸法(W × D × H):711.4 × 375.9 × 75.7 mm

本体質量 :4.6 kg

付属品 :USBケーブル(C to C)

オーバーレイシート

保証書(一部の地域)

クイックスタートガイド

使用上のご注意

rekordboxのシステム要件はこちらをご参照ください:

●rekordbox for Mac/Windows

https://rekordbox.com/

●rekordbox for iOS/Android

https://rekordbox.com/feature/mobile/

Serato DJ Proのシステム要件はこちらをご参照ください:

https://serato.com/dj/pro

※ 商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

※ Pioneer DJはパイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※ rekordbox(TM)は、AlphaTheta株式会社の商標または登録商標です。

※ Serato DJ Proは、Serato Limitedの登録商標です。

※ Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。

AlphaTheta株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

※ その他記載されている商品名、技術名および会社名やロゴなどは、各社の登録商標または商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドラムパートを自在に操れる新機能!AlphaTheta「DDJ-GRV6」 appeared first on Dtimes.