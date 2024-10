KISS OF LIFE、3rdミニアルバム「Lose Yourself」個人コンセプトフォト第3弾を公開

KISS OF LIFEが変わった姿で戻ってくる。本日(8日)、公式アカウントを通じて、KISS OF LIFEの3rdミニアルバム「Lose Yourself」の個人コンセプトフォト第3弾が公開された。メンバーたちは、華やかな柄とカラーが際立つスタイリング、自由なポーズと表情でギーク(geek)な雰囲気を作り、見る人の視線を奪う。コンセプトフォト第1弾を通じて、現実とドッペルゲンガーの姿を表現し、オシャレな“ホットガール”の一面を見せたKISS OF LIFE。

今回公開されたコンセプトフォトでは、どこにもとらわれない“変人”に変身し、彼女たちが見せる魅力がどこまで続くのか、期待を高めている。今回のアルバムは、これまで彼女たちの音楽的なテーマであった“自由”を超えて“没入”の過程を歌った作品だ。4日に先行公開された「R.E.M」をはじめ、タイトル曲「Get Loud」などの合計7曲が収録される。KISS OF LIFEの3rdミニアルバム「Lose Yourself」は15日午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。