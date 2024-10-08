　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42475.08　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42164.75　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41098.92　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41085.16　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40721.12　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39933.57　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39722.75　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39277.50　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

38937.54　　★日経平均株価8日終値

38781.99　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38740.32　　均衡表転換線(日足)
38653.12　　6日移動平均線
38346.59　　26週移動平均線
38282.17　　75日移動平均線
37926.37　　200日移動平均線
37833.88　　13週移動平均線
37723.91 　　新値三本足陰転値
37630.40　　25日移動平均線
37538.72　　均衡表転換線(週足)
37538.72　　均衡表基準線(日足)
37361.71　　均衡表雲上限(週足)
36970.42　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36655.03　　均衡表雲下限(日足)
36478.81　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36390.26　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35594.26　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35327.23　　ボリンジャー:-2σ(25日)
34946.64　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34664.71　　均衡表雲下限(週足)
34218.09　　ボリンジャー:-3σ(26週)
34175.64　　ボリンジャー:-3σ(25日)
33503.02　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　60.48(前日54.58)
ST.Slow(9日)　　50.97(前日47.09)

ST.Fast(13週)　 72.74(前日73.94)
ST.Slow(13週)　 67.02(前日67.42)

［2024年10月8日］

株探ニュース