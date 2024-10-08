

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42475.08 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42164.75 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41098.92 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41085.16 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40721.12 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39933.57 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39722.75 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39277.50 ボリンジャー:＋1σ(13週)



38937.54 ★日経平均株価8日終値



38781.99 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38740.32 均衡表転換線(日足)

38653.12 6日移動平均線

38346.59 26週移動平均線

38282.17 75日移動平均線

37926.37 200日移動平均線

37833.88 13週移動平均線

37723.91 新値三本足陰転値

37630.40 25日移動平均線

37538.72 均衡表転換線(週足)

37538.72 均衡表基準線(日足)

37361.71 均衡表雲上限(週足)

36970.42 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36655.03 均衡表雲下限(日足)

36478.81 ボリンジャー:-1σ(25日)

36390.26 ボリンジャー:-1σ(13週)

35594.26 ボリンジャー:-2σ(26週)

35327.23 ボリンジャー:-2σ(25日)

34946.64 ボリンジャー:-2σ(13週)

34664.71 均衡表雲下限(週足)

34218.09 ボリンジャー:-3σ(26週)

34175.64 ボリンジャー:-3σ(25日)

33503.02 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 60.48(前日54.58)

ST.Slow(9日) 50.97(前日47.09)



ST.Fast(13週) 72.74(前日73.94)

ST.Slow(13週) 67.02(前日67.42)



［2024年10月8日］



株探ニュース

