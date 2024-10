映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』興行収入が15億円を突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■累計観客動員数43万人超、2024年度公開の音楽ライブ映画で興行収入No.1に

映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』が、全国週末興行収入ランキング(9月13日~15日 興行通信社)で興行収入第1位を獲得した。

本作は、2023年12月から2024年3月まで行われたMrs. GREEN APPLEのライブツアー『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』を映画化したもの

9月13日に全国106館にて公開された本作は、10月6日に興行収入が15億円を突破。累計観客動員数は43万人超えを記録し、2024年度公開の音楽ライブを題材とした映画の興行収入No.1となった。この勢いは止まることを知らず、全国からの熱い要望に応えて拡大公開が決定するなど、現在も快進撃を続けている。

Mrs. GREEN APPLEのメンバー、大森元貴自らがプランナー&ジェネラルプロデューサーとなって送り出した本作は、圧倒的な歌唱やダンス、パフォーマンスが繰り広げられる音楽劇。ファンのみならず初めてMrs. GREEN APPLEに触れる人をも魅了する作品となっている。

9月23日には、本作のオリジナルサウンドトラックも配信。映画とともに大きな注目を集めている。

映画情報

『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』

大ヒット上映中

Starring:Mrs. GREEN APPLE(大森元貴 若井滉斗 藤澤涼架)

Planner and General Producer:大森元貴

(C)2024 “Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA” Film Partners

映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』作品サイト

https://thewhitelounge-movie.jp/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/