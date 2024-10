タラコン博士・タラピヨと一緒に記念撮影も！めんたいパーク群馬「来場者数200万人達成記念イベント」

めんたいパーク群馬は、2024年10月6日(日)に店内2階にて「来場者数200万人達成記念イベント」を開催。

めんたいパーク群馬「来場者数200万人達成記念イベント」

【開催概要】

イベント名称 : 「めんたいパーク群馬200万人達成記念イベント」

開催期間 : 2024年10月6日(日)から10日14日(月)

平日 9時30分から17時30分 休日祝日 9時から18時

開催場所 : めんたいパーク群馬

(所在地)群馬県甘楽郡甘楽町金井676-2

(アクセス)甘楽PAスマートICから車で約6分

店舗ホームページ: https://mentai-park.com/gunma/

明太子の老舗かねふくが運営する、めんたいパーク群馬(本社:株式会社かねふくめんたいパーク、代表:大石 靖忠)は、2024年10月6日(日)に店内2階にて「来場者数200万人達成記念イベント」を開催しました。

セレモニーは店内2階で開催し、200万人目のお客様へめんたいパーク群馬から記念品の贈呈、タラピヨ・タラコン博士、かんらちゃん・お富ちゃんとの記念撮影を開催しました。

また、豪華景品が当たる福引イベント、200万人達成記念数量限定オリジナル缶バッジ作成イベント、タラピヨ・タラコン博士との撮影会も開催。

■めんたいパーク群馬来場者200万人記念セレモニーを開催!

2022年4月に群馬県甘楽郡甘楽町にオープンしためんたいパーク群馬が2024年10月6日に来場者200万人達成を記念したセレモニーを開催。

そして10月6日(日)から10月14日(月)の期間中、直売店にて4,000円以上購入の方を対象に福引イベントを開催します。

また、セレモニー後から期間中毎日500名様限定で200万人記念オリジナル缶バッジの作成イベントを開催。

さらに、イベント初日となる10月6日、12日、13日、14日には、午前・午後の部とタラコン博士・タラピヨと一緒に記念撮影ができるイベントを開催します。

■福引大会の開催

<明太子製品が当たる福引大会を開催します>

直売店にて4,000円以上購入のお客様を対象に豪華景品が当たる福引大会を開催します。

開催期間:10月7日〜10月14日

レシートとともに配布される引換券をもって1階福引コーナーに持っていき、ガラガラを回して出た目に応じて景品をプレゼント。

1等〜5等まで、外れクジなしです!

■めんたいパーク公式キャラクター タラコン博士、タラピヨとの記念撮影イベント開催

200万人記念イベント開催初日から開催期間中の土日祝日に、かねふく公式キャラクターのタラコン博士と、タラピヨがめんたいパークに登場。

午前の部と午後の部でお客様と写真撮影を行います。

【タラコン博士・タラピヨと記念撮影】

開催日時:2024年10月6日、12日、13日、14日

午前の部 11時〜11時30分 午後の部 14時〜14時30分

開催場所:めんたいパーク群馬2階 フォトスポットコーナーにて

〈ゲスト〉

<タラコン博士>

タラコの研究では日本一の博士。

年の割には動きが早く、とんだりはねたり、いつも元気に案内してくれます。

<タラピヨ>

まだまだちっちゃなヒヨッ子たらこのタラピヨかねふくの看板を背負って登場!

みんなに愛される愛嬌のある姿で飛んだり跳ねたり元気に案内してくれます。

■200万人達成に伴い1日500名様限定の記念オリジナル缶バッジ作成イベント開催

めんたいパーク群馬ではセレモニー終了後からイベント期間中毎日500名様限定で、200万人達成記念オリジナル缶バッジ作成イベントを開催します。

専用の用紙に自由に色を塗って、自分だけのオリジナル缶バッジを作成しよう!2階ぬりえコーナーにて開催。

年齢制限なし、お子様も体験可能です。

(保護者同伴のみ)※おひとり様お1つまで

【200万人記念缶バッジ作成イベント】

開催日時:2024年10月6日〜10月14日の期間中毎日500名様限定で開催

(セレモニー終了後からなくなり次第終了) 2階ぬりえコーナーにて受付

備考:参加費無料、年齢制限無し、保護者の方同伴でお子様も体験可能です。

おひとり様1つまで

■めんたいパーク群馬について

めんたいパーク群馬は明太子の老舗かねふくが運営する明太子専門テーマパークです。

来て楽しい、知って楽しい、食べて楽しい。

できたて明太子の直売店やフードコーナーなど。

家族連れやカップルでも、大人から子供まで楽しめます。

