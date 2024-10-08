£·²ó£²»à°ìÎÝ¡¢±¦±Û¤¨¤Ë£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤È¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ê±¦¡Ë¡Ê»£±Æ¡¦·ê°æÍ§Íü¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡¤ß¤ä¤¶¤­¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê8Æü¡¢¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Ç¤³¤ÎÆü3ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£

¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó2»à°ìÎÝ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¹õÌÚ¤Î147¥­¥íÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¹â¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Íã¼ÇÀ¸ÀÊ¾åÃÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£

¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï2²ó¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡¢6²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î2¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦¶Ã¤­¤Î²÷²»Ï¢È¯¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¤É¤è¤á¤­¤¬µ¯¤­¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿»³ÀîÊæ¹â¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£»³Àî¤Ï4²ó¤Ë2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Õ¾¢¤Î»Ñ¤Ë¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½Ð¾ì¤Ø¤ÎÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤¿¡£