ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢É×¡¦ÎÓ¸¯ÅÔ¤Ë¡ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¡É°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¡°æ¸©»º¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Ø¤¤¤Á¤Û¤Þ¤ì¡Ù¤Î¿·ÊÆÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÈÄí´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ª´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°®¤ëÂçÅçÍ¥»Ò
¡¡ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡Ø¤¤¤Á¤Û¤Þ¤ì¡Ù¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÂçÅç¤Ï¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¡¢¤ªÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¡¢¿æ¤Êý¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤è¤¦¤«ÄÉµá¡¢¸¦µæ¤¹¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¿·CM¡Ö2024 ¤ª¤¤¤·¤µ¼Â¶·¡×ÊÓ¡Ê¤¤ç¤¦8Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡È¿·ÊÆ¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤éÈþÌ£¤·¤¯¿æ¤¾å¤²¤ë¥Þ¥Þ¡É¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯1·î¤ËÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÎÓ¸¯ÅÔ¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÅç¤Ï¡Ö°ìÇ¯¤Ç»Ò¤É¤â¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢Î¥Æý¿©¤òÂ´¶È¤·¤ÆÂç¿Í¤È°ì½ï¤Î¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿æÈÓ´ï¤«¤éÅÚÆé¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÆé¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ¾·×¤Ë¡Ê¤´ÈÓ¤Î¡Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤â¥Ð¥¯¥Ð¥¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·ÊÆ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡ÖºÇ¶á¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤Æ°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÃó¼Ö¤¬¾å¼ê¤À¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¡ÖÃÏÌ£¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£Êì¤ä¼ç¿Í¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¸ËÆþ¤ì¤äµ¡³£¼°Ãó¼Ö¾ì¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡£±¿Å¾¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ì²¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¤¬¤·¤¿¤¤¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¤¤¤Á¤Û¤Þ¤ì¡Ù¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·ÊÆ¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤êºî¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¡£¼ê´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¥Æ¥¥Ñ¥¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°®¤ëÂçÅç¤Ë»³ËÜ¹À»Ê¤¬¡Ö¾å¼ê¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢ÂçÅç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ò¤É¤â¥µ¥¤¥º¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Þ¥Þ¤Î´é¤ò¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÈÄí´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ª´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°®¤ëÂçÅçÍ¥»Ò
¡¡ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡Ø¤¤¤Á¤Û¤Þ¤ì¡Ù¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÂçÅç¤Ï¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¡¢¤ªÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¡¢¿æ¤Êý¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤è¤¦¤«ÄÉµá¡¢¸¦µæ¤¹¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¿·CM¡Ö2024 ¤ª¤¤¤·¤µ¼Â¶·¡×ÊÓ¡Ê¤¤ç¤¦8Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡È¿·ÊÆ¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤éÈþÌ£¤·¤¯¿æ¤¾å¤²¤ë¥Þ¥Þ¡É¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·ÊÆ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡ÖºÇ¶á¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤Æ°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÃó¼Ö¤¬¾å¼ê¤À¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¡ÖÃÏÌ£¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£Êì¤ä¼ç¿Í¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¸ËÆþ¤ì¤äµ¡³£¼°Ãó¼Ö¾ì¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡£±¿Å¾¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Ì²¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±¿Å¾¤¬¤·¤¿¤¤¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¤¤¤Á¤Û¤Þ¤ì¡Ù¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·ÊÆ¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤êºî¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¡£¼ê´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¥Æ¥¥Ñ¥¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°®¤ëÂçÅç¤Ë»³ËÜ¹À»Ê¤¬¡Ö¾å¼ê¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢ÂçÅç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ò¤É¤â¥µ¥¤¥º¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Þ¥Þ¤Î´é¤ò¥Á¥é¥ê¤È¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£