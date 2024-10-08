明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１５：００ 独・貿易収支

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・卸売売上高

２３：００ 米・卸売在庫

※日・臨時国会会期末

※日・衆議院解散

※米・１０年物国債入札

※韓国市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：イオン九州<2653>，ＡＢＣマート<2670>，ジーフット<2686>，北雄ラッキー<2747>，アズ企画<3490>，コメダ<3543>，スタジオアタオ<3550>，岡山製紙<3892>，イオンファン<4343>，リソー教育<4714>，ノート<5243>，マルゼン<5982>，ベル２４ＨＤ<6183>，エコーＴＤ<7427>，サンデー<7450>，イオン北海<7512>，サイゼリヤ<7581>，シグマ光機<7713>，タカキュー<8166>，ＭＶ東海<8198>，プログリット<9560>，グランド<9720>，天満屋ス<9846>，吉野家ＨＤ<9861>，ミニストップ<9946>ほか



出所：MINKABU PRESS