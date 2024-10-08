明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：３０　米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
１０：２０　日・６カ月物国庫短期証券の入札
１５：００　独・貿易収支
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００　米・卸売売上高
２３：００　米・卸売在庫
※日・臨時国会会期末
※日・衆議院解散
※米・１０年物国債入札
※韓国市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：イオン九州<2653>，ＡＢＣマート<2670>，ジーフット<2686>，北雄ラッキー<2747>，アズ企画<3490>，コメダ<3543>，スタジオアタオ<3550>，岡山製紙<3892>，イオンファン<4343>，リソー教育<4714>，ノート<5243>，マルゼン<5982>，ベル２４ＨＤ<6183>，エコーＴＤ<7427>，サンデー<7450>，イオン北海<7512>，サイゼリヤ<7581>，シグマ光機<7713>，タカキュー<8166>，ＭＶ東海<8198>，プログリット<9560>，グランド<9720>，天満屋ス<9846>，吉野家ＨＤ<9861>，ミニストップ<9946>ほか

出所：MINKABU PRESS