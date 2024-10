東京から電車で20分、JR舞浜駅からは無料シャトルバスが運行されている「SPA & HOTEL 舞浜ユーラシア」が、「ユーラシわんサウナハットVer.3」を発売!

舞浜ユーラシア公式キャラクターの「ユーラシわん」がサウナでととのった、ポップなかわいらしいデザインのサウナハットです☆

SPA&HOTEL舞浜ユーラシア「ユーラシわんサウナハットVer.3」

価格:2,530円(税込)

発売日:2024年10月8日(火)

販売店舗:舞浜ユーラシア本館3階「ユーラシわんグッズコーナー」

「SPA & HOTEL 舞浜ユーラシア」にて発売されている「ユーラシわんサウナハット」

2021年に第1弾が販売されて以来、多くのサウナーさんに人気を博し、第2弾が発売されました。

さらに幅広い年齢層に受け入れられ、今回デザインを一新した「ユーラシわんサウナハット」待望の第3弾が発売されます!

「ユーラシわんサウナハットVer.3」には、舞浜ユーラシア公式キャラクターの「ユーラシわん」がサウナでととのったポップなかわいらしいデザインを使用。

ブラックのタオル生地にカラフルな刺繍がとても映える色合わせになっています☆

ブラックを基調とした色合いは性別を問わず、あらゆる年齢層のサウナファンに受け入れられるデザイン。

また、サウナハットの大きさは耳たぶまでしっかりカバーできる深さで、男性にも女性にも合うサイズ感です。

室内の熱が頭皮を乾燥させたり、髪へダメージを与えることもあるサウナ。

サウナハットを被ることで熱から髪を守り、肌の乾燥を防ぐことも出来ます。

さらに、発汗作用をプラスすることも出来るため、血行促進の効果も期待できるのもポイントです。

舞浜ユーラシアの公式キャラクター「ユーラシわん」がサウナでととのった、ポップでかわいいデザインを使用したサウナハット。

SPA&HOTEL舞浜ユーラシアにて2024年10月8日より販売されている「ユーラシわんサウナハットVer.3」の紹介でした☆

