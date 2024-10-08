ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¿Í¤Ë¡Ø¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¸¤¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê²á¤®¤ë»Ñ¤Ë1Ëü5000¤¤¤¤¤Í¡Ö°Ò¸·¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö»ÑÀªÎÉ¤¹¤®w¡×
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¿Í¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¥Ú¥¥Ëー¥º¤µ¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£¶¦´¶¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤½¤Î¸÷·Ê¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç38.1Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1.5Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¿Í¤Ë¡Ø¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¸¤¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê²á¤®¤ë»Ñ¡Û
ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¡Ä
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@Yeti_tenten¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¿Í¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¥Ú¥¥Ëー¥º¡Ö¤Æ¤ó¤Æ¤ó¡×¤¯¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤¯¤ó¤¬¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈµÙ·Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤ÎÊý¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤¿ÇØ¶Ú¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡Ä¡ªÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ç¤ª¤Ã¤È¤êÁÇÅ¨¤ÊÃË¤Î»Ò
2020Ç¯12·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤¯¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ç¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿À³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤È¤Ë¤«¤¯Áê»×Áê°¦¤Ç¡¢´Å¤¨¤óË·¤Ê°ìÌÌ¤âÌ¥Î»Åª¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£
¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ý¤ï¤Ý¤ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£
¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤¯¤ó¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª»Ñ¤äÉ½¾ð¤Ï¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¾Ð´é¤ÈÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤¥¡Ä¤É¤³¤Þ¤ÇÌÓ¤Ê¤Î¤«»î¤·¤¿¤¤¡Ä¡×¡ÖÆ²¡¹¤¿¤ë»ÑÀª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¯ÑÛ¡¹¤·¤¤¤ª»Ñ¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@Yeti_tenten¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ayano
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£