¥Þ¥ÞÉ¬¸«¡ª¡©¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Î¿©»ö¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸

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Our Head of Nutrition, Mona Nemmer, talks through the Players¡Ç Menu and how it is incorporated into the Reds training routine 👩🍳
Presented by @QuornFoods pic.twitter.com/QcJYpq16Te
— Liverpool FC (@LFC) March 27, 2023
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