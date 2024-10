スイーツファン歓喜！ 「レガル・ド・チヒロ」のクッキー缶で人気の「カフェタナカ」が遂に東京初進出（東京・日本橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は入手困難なクッキー缶で知られる名古屋のカフェ&パティスリー「カフェタナカ」が東京に初めてオープンする常設店。定番に加え、限定のクッキー缶や焼き菓子などが販売されます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

カフェタナカ(東京・日本橋)

2024年10月9日、日本橋三越本店 本館地下1階に「カフェタナカ」がオープンします。東京初進出、関東での第1号店となります。本店、名古屋や大阪のデパートで完売必至のクッキー缶で有名な「カフェタナカ」。これまで東京ではデパートの催事などで登場していましたが、待望の常設店の誕生です。

店舗予想図 画像:お店から

「カフェタナカ」の前身は1963年に創業した自家焙煎珈琲専門店「タナカコーヒー」。2代目となるグランシェフパティシエの田中千尋さんが「カフェタナカ」としてリニューアルオープンしました。

グランシェフパティシエの田中千尋さん。本物の素材にこだわり、できるだけ体に優しい素材を使うお菓子作りを大切にしています 写真:お店から

田中千尋さんは「父のコーヒーに合うフランス菓子を作りたい」と渡仏し、パリで修行を積み重ねてきた実力の持ち主。カフェで供される、素材一つ一つにこだわり、フランスで習得した伝統技法で作ったスイーツは多くの人々を虜にしました。

このクッキー缶を求めて、どの店舗も朝から行列ができるといいます 写真:お店から

クラシックな空間で楽しむコーヒーや紅茶とスイーツのひとときが「カフェタナカ」の魅力の一つですが、やはり全国で名が知られるようになったのは、メインブランド「レガル・ド・チヒロ」のクッキー缶です。

ゴールドの文字とロゴが浮き出たクラシックなレリーフ缶の蓋を開けると、中には宝石のようなクッキーや焼き菓子がぎっしり。思わず笑みがこぼれてしまいます。

「レガル・ド・チヒロ シュクレ」5,211円 写真:お店から

もちろん、人気の秘密はビジュアルの美しさだけではありません。粉、バター、砂糖といったシンプルな素材にこだわり、フランス菓子の伝統技法に学んだ技術を一枚一枚のクッキーに表現。焼いた小麦粉の香ばしさ、バターのミルキーな香り、カリッ、サクッとした菓子ごとに異なる食感の楽しさなど、手間ひまを惜しまない丁寧な菓子作りならではのおいしさにあふれています。詰め合わせるクッキーは食べ合わせのバランスまで計算しているのだそう。まさに“おいしいごちそう”の意味を持つ「レガル」にふさわしいスイーツです。

日本橋三越本店限定「ビジュー・ド・ビスキュイ プティ リオン」3,402円。パッケージの色合いも三越の包装紙に合わせています 写真:お店から

日本橋三越本店では、定番の人気商品「レガル・ド・チヒロ シュクレ」「ビスキュイ・シンプリシテ」に加えて、同店限定のクッキー缶「ビジュー・ド・ビスキュイ プティ リオン」が登場します。パッケージは日本橋三越本店の世界観を表現し、側面に三越の象徴であるライオンモチーフが描かれるなど特別な缶になっています。

左から「ビスキュイ・スリジエ」「プラリーヌ、マポロン」「ディアマン・ショコラ」「ソレイユ・抹茶・セザム」「サブレ・ココ・ジャスミン」「プティビズ・ダシカツオ」 写真:お店から

缶の中には、江戸桜通りをイメージしたクッキーや、日本橋三越本店ゆかりの名店、カツオ節の「にんべん」とお茶の「松北園」の素材を使用したクッキーなど、ここでしか買えない限定スイーツが詰められています。

「フィナンシェ バニーユ・スーペリュール」2個入り/1,080円、4個入り/1,998円 写真:お店から

このほか、希少な蒜山産ジャージー乳の発酵バターを使った「フィナンシェ バニーユ・スーペリュール」や、飛騨の山奥で採れる日本ミツバチのハチミツを使った「アマンドゥース・ミエル・ジャポネ」といった焼き菓子も、日本橋三越本店限定で登場します。

名古屋の本店を含め、いずれの店舗もスイーツを求める行列が絶えない「カフェタナカ」。東京でも一躍スイーツファンの心を掴む人気のパティスリーとして話題を呼ぶこと間違いないでしょう。

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆カフェタナカ 日本橋三越本店住所 : 東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 本館B1FTEL : 03-3241-3311

文:小田中雅子

