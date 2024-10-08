東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、イメージ情報、ＧＷがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、イメージ情報、ＧＷがS高

8日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数144、値下がり銘柄数424と、値下がりが優勢だった。



個別ではイメージ情報開発<3803>、グローバルウェイ<3936>がストップ高。Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>は一時ストップ高と値を飛ばした。アスア<246A>、コラボス<3908>、日本情報クリエイト<4054>、ＡＩＡＩグループ<6557>など5銘柄は年初来高値を更新。ジーネクスト<4179>、売れるネット広告社<9235>、ｃｏｌｙ<4175>、フィーチャ<4052>、ＧＭＯフィナンシャルゲート<4051>は値上がり率上位に買われた。



一方、グリーンモンスター<157A>、タイミー<215A>、ＲＯＸＸ<241A>、キッズスター<248A>、ミラタップ<3187>など7銘柄が年初来安値を更新。Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ<4598>、ＡＬｉＮＫインターネット<7077>、サイバー・バズ<7069>、カウリス<153A>、雨風太陽<5616>は値下がり率上位に売られた。



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