ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は、2024年10月より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します☆

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

登場時期:2024年10月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年10月も「SNOOPY(スヌーピー)」のグッズがセガプライズに登場。

カフェドリンクをイメージした大人カラーのぬいぐるみやスニーカーからお顔を出した「スヌーピー」のマスコットなど全4種がラインナップされます☆

SNOOPY(TM) Lぬいぐるみ ラテカラー

登場時期:2024年10月4日より順次

サイズ:全長約24×24×28cm

種類:全2種(コーヒー、カフェラテ)

コーヒーやカフェラテをイメージしたカラーリングのぬいぐるみ。

大人カラーのぬいぐるみなので、落ち着いたインテリアが演出できそう。

ふわふわな触り心地にも注目です。

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ ラテカラー

登場時期:2024年10月11日より順次

サイズ:全長約11×11×15cm

種類:全4種(いちごラテ、コーヒー、カフェラテ、抹茶ラテ)

カフェドリンクをイメージしたカラーリングのぬいぐるみ。

いちごラテ、コーヒー、カフェラテ、抹茶ラテの4色がラインナップされます。

全種類集めたくなるかわいさです。

SNOOPY(TM) マスコット スニーカー

登場時期:2024年10月18日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全4種(レッド、ブルー、グリーン、イエロー)

「スヌーピー」がスニーカーからひょっこりお顔を出したデザインのかわいらしいマスコット。

集めたくなるポップなカラーバリエーションで登場しています。

サイドにさり気なくレイアウトされた足跡のロゴもポイントです。

SNOOPY(TM) プラチナムザッカぬいぐるみ巾着

登場時期:2024年10月25日より順次

サイズ:全長約23×17×17cm

種類:全2種(ノーマル、ブラウン)

ぬいぐるみのように立体的な、フェイスデザインの巾着。

カバンの中の整頓にも便利なサイズ感に仕上げられています。

「スヌーピー」のかわいいお顔のデザインが魅力的なグッズです。

大人カラーで仕上げられた「スヌーピー」のぬいぐるみや普段使いしやすい雑貨がラインナップ。

セガプライズの「スヌーピー」グッズは、2024年10月より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

