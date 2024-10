8日、きゃりーぱみゅぱみゅさんが自身のSNSを通じて、出産したことを明らかにしました。



きゃりーさんのXとインスタグラムでは、白地に赤い花が散らされた柄の肌布団にくるまれた、水色の産着の赤ちゃんの口元がアップにされた写真が投稿されています。







また、Xには、赤ちゃんがかぶる肌布団の下の方に、愛犬の「あめちゃん」が頭を乗せて、あたかも産まれたばかりの赤ちゃんを守っているようにも見える、とても温かい光景の写真も投稿されています。









きゃりーさんは「Welcome to the new world」(新しい世界にようこそ)「I’ve been looking forward to meeting you!」(あなたに会うことをとても楽しみにしていたよ!)とテキストで投稿。合わせて日本語で「産まれてきてくれてありがとう」と、心からの感謝を綴っています。

きゃりーさんは、昨年3月に俳優・葉山奨之さんが結婚したことを自身のXで報告。今年の4月23日に第一子の妊娠を報告していました。

