¸µ¥°¥é¥É¥ë½÷²¦¡¢55ºÐ¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ªÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ª¤Í¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³(55)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤½¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï¡Ö»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ²«¿§¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤òÃå¤Æ¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤«¤È¤¦¤Ï½µ´©»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö²«¿§»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤!!¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤‼¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ª¤Í¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ¾Á°¤Î¶Á¤¤À¤±¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡Ä¡×¡Ö²«¿§¤ÎÅ·»È¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ªÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£