¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬ÂçË½¤ì¤Î2¥¢¡¼¥Á¡¡à»Õ¾¢á»³ÀîÊæ¹â¤È¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Á¡Ú¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê8Æü¡¢¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î6²ó1»à°ìÎÝ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à2ÈÖ¼ê²ÃÆ£ÂçÏÂ¤Î137¥¥íÄ¾µå¤ò¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Íã¼ÇÀ¸ÀÊ¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï2²ó¤Ë¤â¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¥Þ¥ë¥ÁËÜÎÝÂÇ¡£º£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µÜºê¤Ç¤âÀª¤¤¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿»³ÀîÊæ¹â¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£»³Àî¤Ï¡Ö4ÈÖDH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4²ó¤Ë2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤êà»Õ¾¢á¤È¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£