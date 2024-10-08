¥Õ¥êー¤ÏÂçÉý¹â¡¢ÆüËÜ°û¿©ÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¤Ë¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ²ÃÌÁ
¡¡¥Õ¥êー<4478.T>¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÆüËÜ°û¿©ÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ë¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ²ÃÌÁ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¿©ÃÄÏ¢¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î°û¿©´ë¶È¤äÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¤Î°û¿©¶È¤Ë´Ø¤ï¤ëÃÄÂÎ¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤ò´Þ¤àÍ»Ö¤Î²ñ¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢£²£±Ç¯£±£²·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¡£Æ±¼Ò¤Ïº£´ü¤«¤é°û¿©¡¦Å¹ÊÞ¶È¼ï¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÇ¤¥Áー¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Äó°Æ¡¦³èÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¿©ÃÄÏ¢¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î°û¿©´ë¶È¤äÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¤Î°û¿©¶È¤Ë´Ø¤ï¤ëÃÄÂÎ¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤ò´Þ¤àÍ»Ö¤Î²ñ¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢£²£±Ç¯£±£²·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÃÄÂÎ¡£Æ±¼Ò¤Ïº£´ü¤«¤é°û¿©¡¦Å¹ÊÞ¶È¼ï¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÇ¤¥Áー¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Äó°Æ¡¦³èÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS