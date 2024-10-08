´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡Ö·ÈÂÓÄÌ¤¸¤Ê¤¤Èë¶ÈëÅò¹¥¤¡×¡Ö³¤³°¤Ê¤é¥¢¥Õ¥ê¥«¡×ÅçºêÏÂ²Î»Ò¡Ö²»¿®ÉÔÄÌ¤¬Äê´üÅª¤Ë¡×
½÷Í¥´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡Ê47¡Ë¤¬8Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Î¹¹Ô¹¥¤¤ÇÆÃ¤Ë¡ÈÈë¶¡É¤ÈÌ¾¤ÎÉÕ¤¯¾ì½ê¤ËÁª¤ó¤ÇÂ¤ò±¿¤Ö¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
´Ñ·î¤Ï¡Ö°û¤ßÍ§¤À¤Á¡×¤È¤·¤ÆÈÖÁÈÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈÅçºêÏÂ²Î»Ò¡Ê51¡Ë¤ò¾Ò²ð¡£VTR¤ÇÅçºê¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤È¤«¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤Ã¤Á¤êÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡£¤È¤Ë¤«¤¯Î¹¹Ô¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢µÞ¤ËÏ¢Íí¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢Î¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Äê´üÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Ï¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ê¤é¤ªÅÚ»º¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¡×¤È¹ë²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ñ·î¤Ï¡ÖÎ¹¹Ô¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èë¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀå¤ò¤Ú¤í¤ó¤È½Ð¤·¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö³¤³°¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤â¡Ä·ÈÂÓ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡È¤ªÇ¦¤ÓÎ¹¹Ô¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
´Ñ·î¤¬¡Ö³¤³°¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¥¢¥Õ¥ê¥«¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¶¦±é¼Ô¤ò´Þ¤á¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡×¤È¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âËÜÅö¤Ë»³¤ÎÃæ¤È¤«¡¢ÈëÅò¤È¤«¡¢¤â¤¦ÅÅÇÈ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£MC¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê44¡Ë¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÈë¶¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤Ã¡¢²¹Àô¹¥¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâ¤À¤ÈÈëÅò¤á¤°¤ê¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¡ÄËÜÅö¤ËÃ¦°á½ê¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½ê¡£¾¡¼ê¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤«¡ÄÀî¤ÎÃæ¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¤É¤³¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Ï¢Íí¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æº¤¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤ªÅÚ»º¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£