歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ(31)が8日、自身のインスタグラムを通じ、第1子を出産したと発表した。

きゃりーは生まれたばかりの我が子の写真を投稿。「Welcome to the new world I’ve been looking forward to meeting you!産まれてきてくれてありがとう」と喜びいっぱいにつづった。

きゃりーは23年3月21日、3歳下の俳優・葉山奨之との結婚を発表。今年4月23日に第1子妊娠を発表していた。